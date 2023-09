Comment se libérer de la peur des autres, provoquée par le confinement forcé pendant la pandémie

Trac, timidité, phobie sociale, obsession du rougissement : les peurs des autres sont non seulement fréquentes, mais très douloureuses pour beaucoup de gens. Trois psychiatres reconnus dans le monde entier, Christophe André, Patrick Légeron et Antoine Pelissolo, les décortiquent dans un livre essentiel, La nouvelle peur des autres. Mieux encore : ces experts proposent des clefs pour s’en libérer graduellement.

Le psychiatre Antoine Pelissolo, interviewé par courriel, explique que la pandémie a changé le rapport que nous avons avec les autres.

« La crainte des contaminations et l’obligation de “distanciation” ont fortement perturbé notre rapport aux autres, créant un manque chez certains, mais installant des habitudes d’évitement chez d’autres.

« Les timides et les personnes souffrant d’anxiété sociale ont souvent bien vécu cet éloignement forcé, ou le port du masque qui permet de dissimuler ses émotions, mais le retour à la réalité sans ces artifices est difficile pour les plus anxieux. »

Il précise que le télétravail et les rencontres virtuelles ont des « pour » et des « contre ».

« Cette communication par écran interposé peut faciliter les premiers contacts, les plus intimidants, et permet de sortir de l’isolement. Mais ces intermédiaires et le virtuel peuvent constituer un piège pour les anxieux s’ils en restent au confort de cette première étape, sans passer à des relations dans la “vraie vie”. En effet, comme dans toutes les phobies, plus on évite le sujet de la peur, plus on accentue la peur. Il est donc essentiel de rencontrer l’autre dans le réel, même quand c’est intimidant initialement. »

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, omniprésents, représentent une grande source d’anxiété chez plusieurs personnes.

« En plus de multiplier presque à l’infini le nombre des contacts potentiels, ce qui est théoriquement plutôt une bonne chose, les réseaux sociaux véhiculent des valeurs souvent artificielles de perfection, de narcissisme et de superficialité.

« Les timides et les anxieux se sentent souvent dévalorisés, à force de se comparer avec les images (souvent fictives) dont nous sommes inondés. De plus, ces réseaux sont souvent le support de messages agressifs, voire haineux et harcelants, qui fragilisent encore plus ceux qui manquent de confiance en eux. »

5 % de la population

Comment peut-on reconnaître la phobie sociale, qui concerne environ 5 % de la population ?

« L’anxiété sociale pathologique est celle qui vous empêche d’agir comme vous le souhaiteriez, par exemple qui vous pousse à renoncer à des rencontres, des sorties, des activités ou même des études ou un métier par peur du jugement négatif d’autrui sur vous-même. Ou alors, même quand vous faites l’effort de vous y confronter, les émotions et la gêne que vous éprouvez sont très pénibles et vous “gâchent la vie”. »

Se libérer des peurs

Les auteurs proposent des stratégies intéressantes pour s’en sortir.

« Il est possible de progresser par soi-même à l’aide des conseils que nous donnons, qui visent à s’habituer à se confronter progressivement au regard de l’autre, afin d’accepter cette peur pour la réduire au fur et à mesure et de changer son propre regard sur soi-même », écrit Antoine Pelissolo.

« Quand on n’y parvient pas seul, une thérapie comportementale et cognitive (TCC), en individuel ou en groupe, permet très souvent de progresser très significativement et de se libérer de ce trouble. Dans les formes sévères de phobie sociale, certains traitements médicamenteux peuvent aussi aider à faire baisser le niveau d’anxiété, en complément d’une TCC. »

Quel est le premier pas à faire ?

« Le chemin à prendre est toujours d’oser se confronter au regard des autres, mais par étapes pour ne pas se faire trop violence et, si possible, dans un contexte plaisant. Ce peut être par exemple de se forcer à poser des questions à l’école ou dans une réunion, de s’inscrire à un cours de théâtre ou de chant, ou de faire du sport avec d’autres personnes. »

♦ Christophe André est psychiatre et auteur de best-sellers lus et reconnus dans le monde entier.

♦ Patrick Légeron est psychiatre, expert en santé psychologique au travail, auteur et enseignant à Sciences Po Paris.

♦ Antoine Pelissolo est psychiatre, chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil et professeur de médecine.

EXTRAIT

« Pour des raisons variées, dont certaines génétiques, les anxieux sociaux souffriraient d’un dérèglement de ce système d’alarme “naturel” : leur anxiété se déclenche trop tôt, trop vite, trop fort, dans des situations banales aux yeux des autres personnes. Ils détectent trop rapidement des “signaux de danger”, et se montrent hyposensibles aux “signaux de sécurité”. »