La Pat' Patrouille 2: La super patrouille - Le film: plus de 100 h de travail pour chaque seconde du film

Les célèbres chiots de La Pat'Patrouille, véritable phénomène chez les petits, reprennent bientôt du service au cinéma. Et nous avons parlé à Nicolas Delval, chef des studios Mikros Animation de Montréal, dont les équipes ont animé les chiens colorés.

Deux ans de travail, 400 personnes et un demi-million d’heures, voilà quelques chiffres qui donnent une idée de l’ampleur du projet La Pat' Patrouille 2 : La super patrouille - Le film. Et, tout comme pour le premier long métrage, l’animation a été faite dans la métropole par Mikros Animation.

Dans cette toute nouvelle aventure, une météorite s’écrase sur AventureVille et libère des cristaux qui donnent de superpouvoirs aux chiots. Mais Hellinger (voix, en version originale, de Ron Pardo) s’allie avec Victoria Vance (voix, en version originale, de Taraji P. Henson), une scientifique un peu folle qui rêve de s’emparer des cristaux.

« La séquence où les chiots découvrent leurs superpouvoirs est l’une des séquences clés du film. Le réalisateur, Cal Brunker, avait donc énormément d’attentes. Et de notre côté, c’est une séquence qui a été énormément itérée, c'est-à-dire changée et retravaillée. En soi, cette séquence n’est pas si longue que ça en termes d’images, mais elle l’est en termes de secondes. Les images sont entre 20 à 30 % plus longues. On avait toute la gamme des superpouvoirs. C’est celle qui a demandé le plus de travail et qui a demandé le plus d’allers-retours avec l’équipe de Cal Brunker », a indiqué Nicolas Delval à l’Agence QMI.

Spectacle sur grand écran

« On retrouve les personnages du premier, et nous avons pris un soin particulier, pour le deuxième film, à amener quelque chose d’épatant au niveau des effets spéciaux. Plus de la moitié des plans du film sont truqués. Par “truqués”, je veux dire des effets spéciaux, comme des explosions, les superpouvoirs, etc. », a-t-il souligné.

« À ma connaissance, on n’avait jamais eu un film d’animation avec autant d’effets. C’est la première fois qu’on travaille sur un blockbuster, une espèce de Avengers pour les enfants. C’est une initiation à ce grand spectacle d’effets spéciaux pour les tout-petits. Il y a plusieurs références dans le film, comme Star Wars, SOS Fantômes et Avengers, qui répondent aux goûts des plus vieux et des plus jeunes. »

Explosions, avions de chasse, météorites, cristaux colorés ainsi que pattes de chiots lumineuses ayant des pouvoirs exceptionnels sont quelques-uns des moments forts de La Pat' Patrouille 2 : La super patrouille - Le film, qui est encore plus coloré et dynamique que le premier.

Et Nicolas Delval parle de chiffres pour illustrer l’importance du projet : « Le pic d’équipe a été de 214 personnes. La production ici a duré deux ans, du mois de mai 2021 jusqu’en juillet 2023. Au total, un peu plus de 400 personnes ont travaillé sur le projet. »

« Ce sont un peu plus de 500 000 h au total pour ce Pat' Patrouille 2. Le film fait environ 80 min, ça veut donc dire que chaque seconde du long métrage a demandé plus de 100 h de travail. »

La Pat' Patrouille 2 : La super patrouille - Le film arrive en force dans les salles obscures de la province dès le 29 septembre.