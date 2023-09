La vague d’intolérance qui frappe le Québec vient de la gauche radicale

J’ai lu cette semaine que le Québec serait victime d’une vague d’intolérance.

Ce n’est pas faux, mais elle ne vient pas de ceux qui osent poser quelques questions sur « l’identité de genre ». Ce questionnement n’a rien de « populiste ».

Nous sommes au cœur d’une révolution qui ne dit pas son nom. Elle emporte l’Occident depuis une trentaine d’années, mais elle s’est accélérée depuis trois ou quatre ans, dans la mesure où elle a gagné l’esprit des élites.

Science

L’extrême gauche d’avant-hier est devenue le centre des temps présents.

Inversement, le sens commun d’il y a dix ans est désormais associé à « l’extrême droite ».

Cette révolution nous explique, comme si cela allait de soi, qu’un individu, aujourd’hui, n’a plus rien à voir avec son sexe et peut décider, selon son ressenti de « genre », d’être homme, femme, ou autre – et cet autre est composé de nombreuses sous-catégories compliquées.

Elle nous demande d’accepter qu’une femme peut avoir un pénis, et un homme, un vagin, en plus de pouvoir être enceint. Elle présente cela comme des évidences scientifiques. Quant à la biologie et aux connaissances anatomiques, elles seraient réactionnaires.

Pourtant, de tout cela, nous ne devrions pas avoir le droit de débattre. Nous sommes censés tout accepter comme si cela allait de soi, même si cette idéologie déstructure notre société.

La véritable intolérance consiste à vouloir interdire les débats et à diaboliser ceux qui veulent les mener.

J’ajoute que les débats concernant l’immigration sont aussi frappés d’interdiction.

Débats

La véritable intolérance consiste à verser dans l’intimidation idéologique, en laissant croire qu’une remise en question de la théorie du genre pousserait des jeunes au suicide.

Cette intolérance est d’autant plus abjecte qu’elle réclame le monopole de la vertu. Elle fait penser au pouvoir du clergé des années 1950.

Il faudrait mener contre elle une révolution tranquille.