L’humour plate dans les publicités gouvernementales

Les gouvernements doivent nous passer des messages. Ils se font parfois vendre l’idée, par les publicitaires, qu’il n’y a pas de meilleure façon de convaincre que l’humour. C’est parfois vrai. Nous avons plusieurs exemples de campagnes humoristiques qui sont passées à l’histoire.

Mais nous entendons présentement quelques publicités qui nous rappellent que vouloir utiliser l’humour à tout prix comporte un risque. Celui de verser dans le tristement insignifiant.

La CNESST

La CNESST roule une publicité radio expliquant la nouvelle loi sur le travail des adolescents. Elle s’amorce avec un dialogue entre deux femmes. L’une parle de son fils :

« ... il vient de commencer à travailler »

« Dans quoi ? » de demander l’autre

« Dans un cadre ! »

La voix du narrateur enchaîne : « De nouvelles normes encadrent le travail des jeunes... » Cadre - encadrent. Encadrent-cadre. « La poignes-tu ? » demanderaient Ding et Dong. Vous avez les yeux dans l’eau ? Pipi dans votre pantalon ? Il faut avoir consommé une solide substance pour rire.

Sincèrement, il n’y a pas de farce digne de ce nom dans cette publicité. Il y a malgré tout un dindon de la farce : le contribuable qui paye pour ça. J’imagine la firme de publicité faisant la présentation au client, lui expliquant l’intention de capter l’attention de l’auditeur par l’angle humoristique. Lui expliquant du même coup que des dizaines d’heures à fort prix seront facturées pour le développement et la rédaction des concepts humoristiques.

La SAAQ

Du côté de la SAAQ, on a aussi choisi l’humour pour faire passer le message. La ministre Geneviève Guilbault n’était pas peu fière d’annoncer l’association avec la talentueuse humoriste Katherine Levac pour sa prochaine campagne.

Après les images d’accidents, de sang, on prend un virage : vous sensibiliser par l’humour. Je suppose que du meilleur viendra, mais la première publicité avait l’air vite faite. On y fait comme si on ignorait qu’on parle en ondes, on s’appelle chaton, mais l’auditeur ne rit pas.

En l’entendant, je me suis dit que l’humoriste, habituellement drôle, ne se serait jamais présentée sur scène avec des gags aussi faibles. Elle est porte-parole de la SAAQ pour toute la prochaine année. Je m’attends à mieux pour la suite.

Il demeure une question : lorsqu’il est question de changer des comportements qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, l’humour léger est-il la clé ? Lorsqu’il est nécessaire pour l’usager de la route de se faire brasser un peu, est-ce le ton efficace ?

Croyez-moi, je ne suis pas réfractaire à l’humour et j’entends à rire. J’aime la plupart de nos humoristes et j’assiste à leurs spectacles. Je sens néanmoins le besoin de dire que lorsque notre gouvernement sent le besoin de s’adresser à sa population, il y a toujours l’option de s’adresser à l’intelligence des gens.

Ça vaudra mieux que de l’humour nul.