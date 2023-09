Mettre un plafond sur les marges de profit des détaillants d'essence

Le 26 mai dernier, la marge brute de détail de l’essence ordinaire a atteint les 25,8 cents le litre dans la région de la Capitale-Nationale, soit 5,5 fois le montant qu’il en coûte à une essencerie (station d’essence) de la région de Québec pour opérer.

À Montréal, le 28 octobre 2022, la marge de détail a touché les 21,6 cents, soit 4,9 fois plus élevée que le coût d’opération.

Pire encore : en mars 2022, la marge brute de détail s’est élevée jusqu’à 29,77 cents le litre dans la région de Montréal, soit 6,8 fois les coûts d’opération. En outre, elle touchait les 24,65 cents le litre dans la région de Québec, voire 5,2 fois lesdits coûts.

Mis à part ces cas extrêmes, il est assez fréquent de voir des essenceries charger des marges de détail abusives sur l’essence.

Est-il possible de protéger les automobilistes contre ces coûts abusifs des essenceries ? Oui ! À la condition cependant que le gouvernement du Québec le veuille bien.

UN PRIX DE BASE INTOUCHABLE

Le prix de base de l’essence au Québec est déterminé en fonction du prix au Port de New York, lequel fluctue en fonction du prix mondial du baril de pétrole et des coûts de raffinerie.

Là-dessus, le gouvernement du Québec, par l’entremise de la Régie de l’énergie, n’a aucune emprise. On est tous à la merci des producteurs de pétrole et des conflits mondiaux. Il n’y a rien à faire de concret, à part chialer contre les pétrolières multinationales.

S’ajoutent à ce prix de base le coût de transport entre la raffinerie et l’essencerie et le paquet de taxes spécifiques sur les carburants et les taxes de vente.

MAIS AU NIVEAU DE LA MARGE DE DÉTAIL

Au niveau des marges de détail encaissées par les essenceries (stations d’essence) par litre d’essence vendu à la pompe, là le gouvernement du Québec pourrait s’imposer en fixant un plafond auxdites marges de détail.

Pourquoi plafonner les marges de détail ? On va s’entendre sur une chose. En termes de frais d’opération, il n’en coûte pas plus cher à une essencerie de vendre un litre d’essence à 2,23 $ comme ce fut le cas le 7 juin 2022 qu’à 1,45 $ six mois plus tôt !

Bon an mal an, et ce, à maintes reprises, des grandes chaînes d’essenceries dépassent les bornes en siphonnant abusivement les automobilistes par l’entremise des marges de détail grandement exagérées.

LES COÛTS D’OPÉRATION

Dans une décision rendue le 8 février 2022, la Régie de l’énergie a déterminé pour les trois prochaines années le montant des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel. « Ce montant correspond aux coûts nécessaires et raisonnables pour l’exploitation d’un commerce de vente au détail d’essence et de carburant diesel efficace. »

Les marges minimales pour couvrir les coûts d’opération des essenceries sont :

4,4 ¢/litre pour les essenceries de la région de Montréal ;

4,7 ¢/litre pour celles de la région du Québec central ;

5,5 ¢/litre pour les essenceries des régions éloignées.

LES MARGES CHARGÉES

En 2022, selon la Régie de l’énergie, les marges de détail des essenceries de la région de Montréal se sont élevées à 9,62 cents le litre en moyenne, soit 41 % de plus qu’en 2021 et 2,2 fois le coût des frais d’opération.

Dans la région de la Capitale-Nationale (Québec), les marges ont atteint 14,10 cents le litre. Cela représente une hausse de 65 % par rapport aux marges de détail chargées en 2021. Et c’est trois fois les coûts d’opération des stations d’essence.

Dans l’ensemble de la province, on parle d’une marge de détail moyenne de 11,72 cents, soit deux fois plus que la marge obtenue en 2021. Et deux fois plus que les coûts d’opération déterminés pour les essenceries des régions éloignées.

LE PLAFOND ?

Selon le dernier portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel réalisé en 2020 par la Régie de l'énergie, 72 % de la vente au détail au Québec était contrôlée par les cinq grossistes suivants, et leurs bannières :

Couche-Tard inc. : Couche-Tard, Esso, Irving, Petro-Canada, Ultramar

Sobeys : Shell

Suncor : Petro-Canada

Pétroles Parkland : Esso, Petro-Canada, Shell, Ultramar

Harnois Énergies : Esso, Harnois, Pétro-T, Turmel

Question : jusqu’à combien le gouvernement du Québec devrait-il plafonner les marges brutes de détail de l’essence ?

Avant de répondre, j'aimerais rappeler qu'en 2022, la lucrative Hydro-Québec a rapporté un bénéfice net de 27,5 % par rapport à son volume d’affaires.

On jase. Si Québec permettait aux essenceries d’empocher jusqu’à 50 % de bénéfice sur les coûts d’opération qui ont été déterminés par la Régie de l’énergie, cela aurait pour effet de plafonner les marges brutes de détail de l’essence à 6,6 cents le litre à Montréal, à 7,05 cents dans la région de Québec et à 8,25 cents dans les régions éloignées.

Est-ce que le premier ministre François Legault et son super ministre Pierre Fitzgibbon seraient prêts à mettre au pas les grandes essenceries ?

On verra...