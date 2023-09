Cinq films à petit budget qui ont connu un immense succès au box-office

Pas besoin de sortir l’artillerie lourde, de vider son compte en banque et de repousser les limites de la technologie pour qu’un film soit une réussite commerciale. Attirer le public en salle, ça passe en grande partie par une idée intéressante. Voici des longs métrages qui n’ont pas eu droit à une pluie de millions, mais qui s’en sont parfaitement moqués.

Fiction pulpeuse

(v.a. Pulp Fiction)

Photo tirée de imbd.com

Quentin Tarantino a frappé un grand chelem avec cette histoire où violence et rédemption sont les meilleures amies. Grâce à cette œuvre culte, il a mis la main sur un Oscar, a relancé la carrière de John Travolta et s’est assuré que son nom soit sur la liste des réalisateurs d’exception. Pendant deux heures et demie, aux côtés de personnages uniques, le réalisateur et scénariste nous plonge dans un monde où les compromis n’ont pas leur place et où le crime a tout le loisir de s’exprimer. Pas surprenant que 10,86 millions $ CA (8 M$ US) se soient transformés en plus de 271 millions $ CA (200 M$ US)...

▶ Relayé par Netflix et Prime Video

Jeu d’évasion

(v.a. Escape Room)

Photo fournie par Sony Pictures Entertainment

Réunir six inconnus dans des pièces où le pire pourrait arriver titille bien des spectateurs. Les voir combattre la mort en allume plus d’un. La preuve, ce long métrage a fait fructifier les 12,22 millions $ CA (9 M$ US) dépensés pour son tournage en plus de 210 millions $ CA (155 M$ US) au cinéma. Si, au départ, les participants de cette aventure terrifiante veulent résoudre les énigmes afin d’empocher les 10 000 $ promis au gagnant, ils ont rapidement un but tout autre et beaucoup plus important : survivre. Car oui, ils se sont fait piéger.

▶ Proposé par Club illico et Netflix

Décadence

(v.a. Saw)

Photo fournie par Lionsgate

Les producteurs de films d’horreur ont compris la recette : marquer les esprits en montrant des scènes crues qui donnent un aspect réel et, par conséquent, troublant. Plusieurs longs métrages ont ce côté amateur dans leur facture visuelle qui plaît à un public assoiffé d’hémoglobine. L’un de ceux-là est Décadence, premier d’une longue série. À peine 1,63 million $ CA (1,2 M$ US) de budget pour plus de 135 millions $ CA (100 M$ US) de recettes. Il faut dire que le tueur en série a poussé sa folie bien loin et qu’il malmène joyeusement ses victimes... Cœurs sensibles s’abstenir.

▶ Offert par Cave, Netflix et Prime Video

Super Size Me

Photo fournie par The Con

Difficile à croire, mais ce documentaire choc sur la malbouffe de McDonald’s n’a coûté que 88 270 $ CA (65 000 $ US) à produire. Pourtant, chaque dollar a été intelligemment dépensé, si bien que l’œuvre de Morgan Spurlock a été finaliste aux Oscars et a généré des recettes de plus de 27 millions $ CA (20 M$ US) en salle! Ici, aucun artifice n’est nécessaire pour inciter à suivre la quête d’un homme qui se demande comment réagira son corps s’il ne lui propose que de la nourriture préparée par le géant américain pendant un mois. Sortie en 2004, l’œuvre est toujours d’actualité.

▶ Disponible sur Prime Video avec sous-titres français

Juno

Photo fournie par Fox Searchlight

L’histoire de cette ado – jouée par la Canadienne Ellen Page, devenue Elliot – et sa grossesse surprise a conquis à peu près tout le monde. Non seulement cette comédie dramatique a-t-elle franchi la barre des 270 millions $ CA (200 M$ US) en salle avec une enveloppe de 10,18 millions $ CA (7,5 M$ US), elle a aussi vu son scénario être récompensé d’un Oscar en 2008. La qualité de son récit, le développement de ses personnages et la pertinence de ses dialogues n’ont eu aucun mal à capter l’intérêt et à le conserver. Un film divertissant et rafraîchissant, sans scènes vides.

▶ Sur Disney+