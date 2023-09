Psycho: être mieux compris

Le sentiment d’être incompris reflète parfois des difficultés à quitter sa bulle, à changer de perspective et à se mettre à la place de l’autre.

Nous voudrions souvent être mieux compris. Nous sentir écoutés et compris augmente notre sentiment d’être à notre place, d’être accepté tel que nous sommes. Nous aimons avoir l’impression que nos interactions conduisent à un progrès et non à une cacophonie dominée par les malentendus ou les dialogues de sourds.

Parfois, les gens sont moins réceptifs à notre point de vue. Ils peuvent être inattentifs ou indifférents. Leur intérêt peut être moins facile à capter ou ils peuvent avoir des préoccupations qui les distraient et les rendent plus résistants aux échanges constructifs.

Quand nos échanges s’enlisent, nous avons le sentiment d’être peu compris, ce qui peut conduire à de la frustration et à une fatigue de communication. Parfois, nous commençons même à douter de la bonne foi de l’autre, de son envie d’arriver à nous comprendre. Cependant, certains ingrédients peuvent favoriser l’intérêt des gens à échanger et à nous écouter.

Donner envie d’être écouté

Parce que nous sommes occupés par nos pensées, nous oublions souvent que nous sommes mieux compris quand une personne a envie de nous écouter. Cette disposition peut être favorisée par une attitude générale agréable qui inclut des sourires, de l’empathie et de la bienveillance, mais aussi atténuer certaines impulsions moins liantes comme critiquer ou interrompre.

Elle comporte aussi de montrer un réel intérêt pour les autres, leurs états d’âme et leur vie, ce qui n’est pas toujours facile quand nous sommes nous-mêmes envahis par notre stress ou que les autres sont moins intéressants ou moins agréables. Il vaut mieux feindre la bonne humeur que d’être authentique et antisocial. Pour donner envie d’être écouté, il faut en plus montrer une ouverture à aborder les préoccupations de l’autre.

Le besoin d’être entendu

Ventiler auprès d’un proche fait du bien. Une personne préoccupée a besoin de sentir que quelqu’un compatit et valide l’importance de ses inquiétudes. Verbaliser nos préoccupations aide à les clarifier, à les rendre explicites au lieu de subir un flux de pensées intrusives dans notre tête. Il faut donc accueillir l’envie de ventiler chez l’autre pour être accueilli quand c’est notre tour.

S’entraîner à mieux écouter

Le sens des mots peut fluctuer et les phrases sont toujours incomplètes. Il faut rester ouvert et juger moins vite, car nous manquons souvent d’information. Quand nous mettons notre ego en veilleuse et que nous prenons une perspective plus objective, nous avons l’air plus en contrôle et plus sage.

Bien choisir nos mots

Les mots sont importants. Ils fournissent d’abord une information sur notre attitude, notre humeur et nos intentions. On a plus de chances d’être compris quand notre interlocuteur détecte de l’ouverture et de la bonne volonté de notre part à travers notre choix de mots plus nuancés ou diplomatiques. Il est souvent utile de préciser un peu plus sa pensée que de présumer que l’autre nous a compris complètement.

Donner le bénéfice du doute

Que ce soit vrai ou non, il est toujours utile de présumer que l’autre ne fait pas exprès de ne pas nous comprendre. Il y a souvent des circonstances qui le rendent plus imperméable à nos façons de voir les choses.

En bref, les autres sont plus réceptifs à notre point de vue quand nous favorisons la qualité de l’échange plus que la vitesse et quand nous privilégions la relation plus que l’envie d’être entendu.