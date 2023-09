QS: solidaire à temps partiel et hypocrite à plein temps!

Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois se paiera de la publicité sur Facebook pour l’élection partielle dans Jean-Talon, faisant fi du mouvement de boycottage mené par les institutions gouvernementales, politiques et corporatives québécoises.

Plusieurs sont déçus de l’attitude du parti. On ne devrait toutefois pas s’en surprendre en sachant qu’il a l’habitude de dire une chose et de faire le contraire.

Je l’ai constaté au début des années 2010, alors qu’à la demande de Jean-Martin Aussant, j’avais orchestré une rencontre de médiation entre les partis souverainistes pour que ces derniers puissent s’entendre sur une stratégie électorale.

Après quelques heures de discussion, on semblait sur la bonne voie, mais au retour d’un caucus, QS reculait et fermait la porte à toute alliance. Un autre rendez-vous raté pour l’indépendance du Québec !

Pas crédible

Au-delà de cette aventure, QS a souvent donné l’occasion de douter de sa probité.

Au moment où Jean-François Lisée dirigeait le PQ, on se rappellera de l’entente intervenue entre les paris souverainistes que le « politburo » occulte de QS avait expédié aux ordures.

On se souviendra également à quel point QS s’est montré chiche avec le PQ dans l’octroi de ressources et de temps dans l’enceinte parlementaire après la dernière élection générale. Bien que signataire de l’entente transpartisane sur la réforme du mode de scrutin avec la CAQ et le PQ, QS a préféré s’en tenir aux distorsions du système actuel et priver le PQ de moyens convenables plutôt que de respecter l’esprit de cette entente. Le PQ avait pourtant obtenu un taux de vote semblable à QS.

Tout aussi paradoxal au niveau fédéral, des leaders de QS se rangent derrière le NPD. Ce parti est le plus centralisateur au Canada. Bizarre que QS qui se prétend souverainiste n’ait pas d’inclination pour le Bloc !

En matière de laïcité, les qsistes discourent des deux côtés de la bouche en promouvant une laïcité ouverte. Ils se montrent pour, mais souhaitent le statu quo.

Le même genre de comportement s’observe pour la protection du français. Ils s’y disent favorables, mais ils ont appuyé du bout des lèvres le projet de loi 96 et en annonçant qu’ils rendraient inopérantes certaines dispositions de la loi.

Au fond, QS va dans toutes les directions pour séduire. C’est ainsi qu’on finit par aller nulle part !

L’intégrité

Plus avide de votes que de principes, QS se comporte en « scab » dans le boycottage de Meta.

En agissant ainsi, Gabriel Nadeau-Dubois contribue à entretenir le cynisme à l’égard de la classe politique en s’ajoutant aux politiciens sans parole.

La dernière élection générale nous a montré que de plus en plus de gens sont en quête d’authenticité et de politiciens intègres.

Le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon repose fort probablement sur ses qualités et on peut espérer que son parti se tiendra loin des publicités sur Facebook.