Réussir la transition énergétique du Québec

Les Québécois sont des experts mondiaux en énergies renouvelables. C’est certainement le cas pour les barrages hydro-électriques géants, mais il n’y a pas que ça! Regroupés sous la bannière de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER), les experts réputés dans les domaines d’avenir comme l’éolienne, le solaire, les biocarburants, le gaz naturel renouvelable, la biomasse, l’hydrogène vert et la « petite hydro » sont prêts à répondre aux besoins énergétiques du Québec dans un avenir rapproché. Dans ce cahier spécial, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur chacune de ses filières.

L’écosystème de l’industrie des énergies renouvelables

L’AQPER compte environ 140 membres actifs dans le secteur des énergies renouvelables. L’association regroupe des producteurs indépendants, des MRC, des municipalités coopératives, des communautés autochtones et des universités. On y compte des entreprises et autres organisations qui prennent la forme de firmes de génie-conseil, d’équipementiers, de développeurs de projets, etc. En bref, l’AQPER réunit différentes filières d’énergies renouvelables qui conçoivent, construisent et gèrent des milliers de projets de production d’énergie renouvelable, au Québec et partout dans le monde.

Vision concrète

L’AQPER est la seule association qui regroupe tout l’écosystème de l’industrie des énergies renouvelables au Québec. Elle met en valeur le savoir-faire de ses membres, mettant ce bassin vaste et profond d’expertise à contribution dans les débats nationaux sur les enjeux énergétiques. L’association participe aux bonifications des règlements et des protocoles, prenant part aux consultations gouvernementales. Sa position centrale est qu’à l’horizon des cibles de réduction des GES de 2030, il faut maximiser la contribution de chaque filière pour réaliser la transition énergétique Il y a tout le potentiel nécessaire, chez nous, pour atteindre les cibles de réduction des GES de 2030, la carboneutralité et l’autonomie énergétique pour les décennies à venir. L’AQPER assure que les producteurs indépendants d’énergie renouvelable, réunis sous sa bannière, sont prêts à répondre à croissance de demande prévue.

Atteindre les cibles climatiques

La feuille de route de l’AQPER prévoit un besoin de 35,5 TWh au Québec, à l’horizon de l’année 2030. Il est prévu qu’en 2027, Hydro-Québec ne disposera plus de surplus. C’est dans moins de quatre ans! Plus de 50 % de l’énergie consommée au Québec est issue du pétrole et du gaz importé. Pour atteindre la carboneutralité, il faudra être en mesure de produire 25 TWh supplémentaires en 2032 et 100 TWh en 2050.

L’apport de l’ensemble des filières de l’AQPER sera essentiel au succès de la transition énergétique ainsi que dans les plans pour décarboner l’économie, avec son bouquet d’énergies renouvelables déployées à court terme aux quatre coins du Québec.