Soirée des prix Gémeaux: 5 choses à surveiller

Ce dimanche marque la grande fête de la télé avec la remise des Gémeaux. À l’instar des Américains et leurs Emmy, ce sont les membres de l’Académie qui récompensent leurs pairs dans différentes catégories. Coup d’œil sur les productions qui se sont démarquées pour la 38e édition, qui sera animée par Pierre-Yves Lord, et sur les changements qui ont été apportés à cette soirée.

Les changements

Pour sa 38e édition, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a apporté des changements dans l’attribution de ses catégories.

D’abord, on en a réduit le nombre passant de 139 catégories à 88. Certaines catégories ont donc été jumelées, dont les catégories d’interprétations qui sont dorénavant non genrées.

Ainsi, les acteurs et actrices se retrouvent en compétition dans la même catégorie. Une décision qui s’inscrit dans une tendance mondiale, mais qui, à une époque où les cotes d’écoute des galas télévisés s’étiolent, diminue les chances de voir des vedettes quérir leur prix.

Si plusieurs catégories voient les nommés passer de cinq à huit, pour pallier cette refonte, les interprètes écopent d’une diminution de nominations. Jadis, il y avait cinq nommés masculins et cinq féminins, ils ne sont plus que huit à voir leur nom sur le carton pour chaque genre d’émissions. Rappelons que ce sont les membres de l’Académie qui votent.

Les événements

Photo fournie par Félix Renaud

Trois événements marquent la remise des prix Gémeaux. Au moment de lire ces lignes, un premier gala de l’industrie a eu lieu jeudi. La majorité des prix sont remis dimanche en après-midi (animé par Nicolas Ouellet sur ARTV dès 15 h). Et on garde une quinzaine de catégories rassembleuses, principalement celles qui récompensent les acteurs et animateurs, pour le gala du dimanche soir qu’animera pour la première fois Pierre-Yves Lord sur ICI Télé dès 20 h.

Les émissions qui se démarquent

Vingt-deux émissions méritent plus de cinq mentions aux Gémeaux. C’est la série quotidienne de TVA qui évolue dans le monde du droit criminel, Indéfendable, qui domine avec 14 nominations. La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, excellente série que Xavier Dolan a écrite et réalisée pour Club illico (et qu’on peut voir actuellement à Télé-Québec) suit de près avec 12 possibilités de repartir avec une statuette.

La revue de l’année Bye Bye 2022, qui a rejoint plus de 4,7 millions de téléspectateurs, la 7e saison et dernière saison de L’Échappée, la série d’Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, Avant le crash, et la fiction coup de poing d’Alexis Durand-Brault inspirée du déraillement à Lac-Mégantic, Mégantic, obtiennent dix mentions chacune. Passée un peu sous le radar, la série Lou et Sophie qui suit le passage houleux à la vie d’adulte de deux adolescentes en quête de liberté se démarque avec huit nominations.

Six séries s’inscrivent avec sept mentions. La 4e saison de 5e rang qui suit le quotidien de la petite municipalité rurale de Valmont où la criminalité règne, la Soirée Mammouth de 2022 où les jeunes récompensent les bons coups de l’année et la série quotidienne d’ICI Télé STAT qui nous entraîne dans les couloirs d’une urgence sont du nombre. S’ajoutent les séries jeunesse Les Bienvenu... ou presque et Le pacte ainsi que la série web d’Eric Piccoli Je voudrais qu’on m’efface, qui jette un regard cru et sensible sur des jeunes issues de familles vulnérables qui tentent de s’en sortir.

Ceux qui obtiennent six nominations sont À propos d’Antoine, comédie-dramatique de Podz qui dépeint la cohabitation de la blonde d’un homme dont l’un des enfants est polyhandicapé, Chouchou, série écrite par Simon Boulerice qui décrit la délicate relation d’une enseignante et son élève, et Larry, l’histoire d’un ex-policier qui tente de se faire justice après avoir été victime d’une fusillade entre gangs de rue, laissant sa femme handicapée. Laissez-nous raconter complète le quatuor. Cette série documentaire donne la parole à des membres des 11 Premières Nations du Québec et du Labrador. Belle façon de découvrir leurs cultures, leurs valeurs, leurs visions du monde, leurs blessures comme leurs espoirs.

Enfin, cinq productions sortent du lot en obtenant cinq nominations. L’émission à sketches déjantés qui parodie l’actualité, Club Soly, y est tout comme les péripéties d’une mère monoparentale, travailleuse autonome et pleine d’autodérision de L’œil du cyclone. Désobéir : le choix de Chantal Daigle, qui relate la lutte de cette jeune femme pour le droit à l’avortement, est la 3e série à mériter cinq mentions. Deux productions qui n’ont malheureusement pas connu la longévité espérée complètent le tableau : Hôtel, qui raconte le quotidien d’employés d’un hôtel de luxe dont on se dispute la direction, et Les moments parfaits, qui suit les dédales d’une famille ordinaire à travers ses doutes, ses amours, ses ambitions.

Les nommés

Les séries dramatiques, annuelles et quotidiennes ainsi que les comédies seront récompensées lors du grand gala de dimanche. Des personnages rivaux vont s’affronter dans une même catégorie étant donné l’aspect non genré. C’est le cas d’Éléonore Loiselle et Antoine Pilon pour Désobéir : le choix de Chantale Daigle et de Patrick Hivon et Julie Le Breton pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. C’est le cas aussi du duo mère-fils malsain de Nathalie Coupal et Emmanuel Schwartz dans Hôtel. Fait inusité : les quatre acteurs principaux d’Indéfendable (Nour Belkhiria, Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Delorme et Michel Laperrière) s’affrontent au côté de Suzanne Clément (STAT). Ses collègues (Normand D’Amour, Geneviève Schmidt et Lou-Pascal Tremblay) ayant été nommés dans la catégorie des rôles secondaires auprès d’acteurs ayant endossé des rôles dans une cause de la série juridique.

Soulignons que Michel Laperrière se distingue pour ses rôles dans Indéfendable et 5e rang, que Steve Laplante se démarque dans le drame (Chouchou) autant que dans la comédie (Léo), tout comme Patrick Hivon nommé pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et L’œil du cyclone, et Antoine Pilon cité pour Entre deux draps et Désobéir : le choix de Chantale Daigle. Notons que Mathieu Baron et Christian Bégin ont su attirer l’attention comme acteur et comme animateur. Dans Indéfendable et Chefs de bois pour le premier, et dans Indéfendable et Curieux Bégin pour le second.

Le vote du public

Nous avons comme téléspectateurs la possibilité de nous prononcer en votant pour le prix du public remis par Cogeco. Vingt émissions ont été retenues parmi toutes celles soumises par le public : 5e rang, À cœur battant, À propos d’Antoine, Alertes, Anna et Arnaud, Avant le crash, Chanteurs masqués, Chouchou, Discussions avec mes parents, En direct de l’univers, Hôtel, Indéfendable, La famille Groulx, La vraie nature, Les bracelets rouges, Les petits tannants, Sortez-moi d’ici !, Stat, Vendre ou rénover et Zénith. Le vote reste ouvert jusqu’à la dernière minute (17 septembre à 21 h). Le gagnant sera dévoilé à la toute fin du gala.