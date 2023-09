Spécial test! Quelle pomme est faite pour vous?

Découvrez quelle est la pomme idéale pour vous en répondant à ce test. Compilez le nombre de a), b), c), d) et e) pour déterminer la variété parfaite pour vous !

Les questions

1. Un jour de congé (enfin !) débute par...

a) Sauter dans ses souliers pour un entraînement matinal

b) Se lever avec le soleil pour profiter de toute la journée

c) Une heure à paresser, au chaud, sous la couette

d) Accomplir la première chose inscrite sur la liste de choses à faire

e) Manger un gros déjeuner sucré

2. Votre collation préférée au cinéma

a) Des chips

b) Des bonbons sûrs

c) De la barbe à papa

d) Du maïs soufflé sucré-salé

e) Du chocolat

3. Vous avez toujours dans votre lunch

a) Des crudités

b) Un kiwi

c) Du yogourt

d) Des noix légèrement salées et des fruits séchés

e) Des dattes

Photo stock

4. Ce que vous aimez des citrouilles

a) Les graines à croquer, bien assaisonnées

b) Une galette ou des muffins

c) De la tarte

d) Un potage crémeux

e) Un café moka à la citrouille avec de la crème fouettée

5. La teinte de blanc que je préfère

a) Éclat de lune

b) Brume forestière

c) Nuage de guimauve

d) Première neige

e) Sirop clair

6. Quand vous entrez dans une nouvelle pièce, que remarquez-vous en premier ?

a) Les meubles en bois

b) Les éléments déco qui « punchent »

c) L’odeur qui flotte

d) Les œuvres d’art

e) L’ambiance générale

lilasgh - stock.adobe.com

7. Votre huile essentielle préférée

a) L’arbre à thé

b) Le géranium

c) La lavande

d) L’ylang-ylang

e) La cannelle

8. Quand vous avez un rendez-vous

a) Vous faites une entrée remarquée

b) Vous êtes en avance

c) Vous apportez un cadeau

d) Vous êtes pile à l’heure

e) Vous arrivez en retard

9. Votre vêtement fétiche de l’automne

a) Un manteau en cuir

b) Un chandail coloré pour contrer la grisaille

c) Une douillette veste en laine

d) Votre éternelle veste de jean

e) Un long foulard enveloppant

mashiki - stock.adobe.com

10. Une de vos qualités

a) La franchise

b) L’humour

d) L’originalité

c) La gentillesse

e) La douceur

11. Votre type d’émissions préférées

a) Une série policière

b) Une comédie satirique

c) Un drame

d) Un suspense

e) Une histoire de famille et d’amour

12. En réunion, devant un problème...

a) Vous optez pour un changement drastique.

b) Vous faites des commentaires qui mettent de l’huile sur le feu.

c) Vous cédez aux idées des autres.

d) Vous cherchez le compromis.

e) Vous avez besoin de réflexion pour trouver une solution.

Getty Images

13. Pour vous détendre, vous...

a) Bougez !

b) Avez besoin de rire !

c) Prenez un bain chaud

d) Faites du yoga

e) Cuisinez

14. Les pommes, vous les aimez...

a) en croustade

b) en cidre

c) en compote

d) dans une salade

e) en gâteau

HLPhoto - stock.adobe.com

Les résultats

Une majorité de a)

SPARTAN

Vous l’aimez certainement parce qu’elle est parmi les variétés les plus dures et croquantes. La Spartan est joufflue et d’un rouge éclatant. Sa chair ultra-ferme propose un goût mi-sucré, mi-acidulé, qui rappelle un peu celui de la poire.

Vous aimerez aussi... la Ginger Gold, une pomme jaune et croquante, au goût épicé.

Adobe Stock

Une majorité de b)

PAULARED

Cette pomme est l’une des premières à être cueillies, dès la mi-août. Quoiqu’elle soit croquante, ferme et juteuse, c’est surtout son goût vif et acidulé qui la rend particulière. Vous l’aimerez si vous aimez davantage le goût piquant d’une pomme que son côté sucré.

Vous aimerez aussi... la Jersey Mac, une autre pomme hâtive qui est plus sucrée qu’acide.

Adobe Stock

Une majorité de c)

MELBA

Tendre et douce, cette pomme de forme aplatie est très goûteuse. Humez-la ! Elle est parfumée. Sa chair molle presque fondante en fait une candidate idéale pour la cuisson et la compote notamment parce qu’elle combine un goût sucré à une pointe parfaite d’acidité.

Vous aimerez aussi... la Jersey Mac, une autre pomme hâtive, qui est toutefois peu acide et assez sucrée.

Adobe Stock

Une majorité de d)

CORTLAND

Voici une pomme équilibrée à la fois moyennement acide et sucrée, au goût exceptionnel. Elle est parfaite pour les tartes, car elle garde sa forme en cuisant ! En plus, elle a la particularité de ne pas brunir une fois coupée.

Vous aimerez aussi... la Lobo, car elle garde également sa forme pendant la cuisson.

Adobe Stock

Une majorité de e)

EMPIRE

L’Empire est une pomme très sucrée et croquante, bien ronde et d’un rouge foncé. Sa chair résiste davantage aux meurtrissures que bien d’autres variétés. Elle est aussi savoureuse qu’aromatique.

Vous aimerez aussi... la Délicieuse rouge ou jaune, si vous avez la dent sucrée !