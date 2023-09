Steve Laplante fasciné par la liberté des émissions pour enfants

Durant les années 1970, Steve Laplante n’était qu’un petit garçon. Toutefois, la télé québécoise à laquelle il a eu droit avait de grandes ambitions : divertir, faire rire, émouvoir et nourrir l’imaginaire. Au-delà de tout ça, c’est la liberté qui émanait de plusieurs émissions qui a ravi le comédien.

Steve, parmi les émissions jeunesse que vous avez regardées, y en a-t-il une qui vous a davantage marqué ?

Photo Radio-Canada tirée de IMDB

Pop Citrouille. C’était une émission à sketches qui me faisait beaucoup rire. Même jeune, on sentait la liberté qu’il y avait dans cette émission [offerte de 1979 à 1983 par Radio-Canada, NDLR]. Et les acteurs qui y jouaient étaient excellents. [Parmi eux, on retrouvait Frédérike Bédard, Normand Brathwaite, André Cartier, Michèle Deslauriers, Marie Eykel et Ghyslain Tremblay, NDLR].

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les samedis et les dimanches matins, je me levais très tôt et, avant d’aller rejoindre mes amis, je déjeunais devant les dessins animés. Un pur bonheur.

Diriez-vous que vous regardiez beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

La télé était assez présente, oui. Mais je passais également beaucoup de temps à l’extérieur. Très jeune, je regardais les dessins animés. À l’adolescence, j’ai été fasciné par la Ligue nationale d’improvisation à Télé-Québec. [Les joutes ont connu un franc succès durant les années 1980 sur les ondes de la chaîne qui s’appelait alors Radio-Québec, NDLR].

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Le générique de Pop Citrouille a été marquant. Je m’en souviens encore très bien et je le trouve encore bon ! [Une série de simples « La la la la la » chantés par une voix de femme, NDLR].

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Photo tirée de IMDB

Probablement n’importe quel personnage des vieilles émissions que je voyais en reprise comme Sol et Gobelet ou encore Fanfreluche. Il y avait une liberté dans le jeu qui me fascinait.

Photo d'archives, Radio-Canada

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Mes enfants ont vu une télé plus formatée, plus surveillée. Je trouve souvent ça dommage. Je crois quand même qu’il reste des endroits pour être un peu impoli et délinquant, mais ce n’est évidemment plus comme c’était.

Steve Laplante est nommé à deux reprises pour la qualité de son jeu dans la série dramatique Chouchou (Crave) et la comédie Léo (Club illico) en vue des prochains Prix Gémeaux qui seront décernés le 17 septembre. Il est également de la distribution Patrick Senécal présente..., une production originale de Club illico. De plus, on pourra le voir l’an prochain devant les caméras de la deuxième saison de l’aventure Les cavaliers, tant sur Unis TV que Club illico.