Terrebonne, le long de la rivière des Mille Îles

L’un des charmes de Terrebonne, fêtant son 350e anniversaire, est d’être bordée par la rivière des Mille Îles. Mieux encore, on a accès à deux sites riverains où il vaut la peine de faire une halte. Je suis allé faire un tour tout récemment.

À l’ouest de l’A-25

Photo fournie par GPAT

Au bout de la 40e avenue, via la route 344, se trouve le parc de la Rivière, géré par le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT). Quand je suis arrivé, un couple était en train de gonfler leurs planches à pagaie dans le stationnement. D’autres planchistes se dirigeaient vers le quai pour la mise à l’eau.

Tout près, une passerelle mène à une tour surplombant la rivière. On y a un magnifique point de vue sur le cours d’eau, sillonné cette journée-là par des planchistes et des kayakistes longeant les îles.

Une seconde passerelle dans un boisé donne sur un belvédère d’où on a un autre panorama sur la rivière.

Au fait, le chalet d’accueil abrite un centre de location de planches et de kayaks. Autour, on a le loisir de jouer au disc golf ou de s’initier au tir à l’arc.

À l’est de l’A-25

Photo fournie par Tourisme Lanaudière

La même journée, je me suis rendu au site historique de l’Île-des-Moulins, dans le Vieux-Terrebonne. Ce lieu pré-industriel du 19e siècle plaît du premier coup d’œil, les bâtiments en pierre massifs ayant été restaurés avec soin.

À l’entrée, se dressent l’ancien moulin à farine et l’ancien moulin à scie logeant la bibliothèque. À quelques pas, l’ancienne boulangerie abrite le Bâtiment B, un resto doté d’une terrasse avec vue sur la rivière.

À côté du Moulin neuf, un ancien moulin à carder la laine, notre balade se poursuit sur une passerelle au-dessus du barrage. À l’origine, le site a été choisi en fonction du potentiel hydraulique relié au fort débit d’eau de la rivière à cet endroit.

La vue sur la rivière porte loin. La passerelle nous la fait traverser et rejoint l’île Saint-Jean.

De là, on a un autre point de vue sur les rapides, dominés par les bâtiments d’une autre époque. C’est vraiment pittoresque.

LE PARC DE LA RIVIÈRE

Passerelles et tour d’observation

Location de kayaks, canots et planches à pagaie

Tir à l’arc, disc golf et rallye GPS

www.gpat.ca



LE SITE HISTORIQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS

Bâtiments restaurés

Passerelle sur le barrage

Sentier relié à la TransTerrebonne, une voie cyclable et pédestre

iledesmoulins.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec: 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.