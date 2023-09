«Tu parles d’un gros bonhomme!»: Scotty Bowman fête ses 90 ans et nous parle d’Arber Xhekaj

Scotty Bowman deviendra nonagénaire lundi. Mais ses 90 ans ne lui pèsent aucunement. Il garde la forme malgré un malaise au dos pour lequel il subit actuellement des traitements. Sa mémoire est toujours vivace et prodigieuse. Le moindre souvenir devient une longue histoire à raconter. On le dirait piqué par une aiguille de gramophone. Mais il est tellement intéressant que l’on ne se lasse pas de l’écouter. Le personnage est une encyclopédie sur deux pattes!

Le nombre d'années n’a pas d’emprise sur son tempérament. Il n’est pas grognon, il n’entretient pas de pensées négatives. Il n’a pas de temps pour ça, il se tient occupé.

Dans quelques semaines, lui et son épouse Suella, sa complice de vie depuis 54 ans, quitteront pour leur résidence d’hiver de Sarasota, en Floride. Au retour du printemps, ils remonteront vers le nord jusqu’à East Amherst, une banlieue de Buffalo qu’ils habitent depuis cinq ou six décennies.

La vie est belle !

Photo Toronto Sun

Une croisière pour célébrer l’événement

Le rassemblement familial pour son anniversaire a eu lieu au mois d’août. Le couple est parent de trois garçons et deux filles, dont des jumeaux, fille et garçon, prénommés Nancy et Robert. Alicia est l’aînée de la famille, les autres fils étant Stan, anciennement directeur général des Blackhawks de Chicago, et David, malheureusement handicapé en raison d'une affection neurologique de naissance.

«Réunir toute la famille en même temps demande de la logistique quand l’un de vos enfants réside à Chicago, un autre en Indiana, un autre à Boston. Chacun a ses activités.

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

«Le voyage était planifié depuis deux ans. Ma fille s’est occupée de tout. Tout le monde s’est retrouvé ici à la fin de juillet [à Buffalo], nos enfants, leurs conjoints et nos 11 petits-enfants. Le plus âgé a 23 ans et le plus jeune, 4 ans.

«Nous avons fait une croisière de quatre jours à bord du Disney Wish, le plus récent paquebot mis à la mer par la flotte Disney», explique Bowman.

Whippet et fromage OKA

Scotty et Suella ont leurs habitudes lorsqu’ils séjournent à Buffalo pendant la saison estivale. Ils traversent les frontières canadiennes environ une fois par mois pour aller soit à Fort Erie, ville ontarienne faisant face à Buffalo, ou encore à Niagara Falls, à une demi-heure de route. Ils s’offrent des petites douceurs qu’ils ne trouvent pas du côté américain.

«On va manger au Chalet suisse (chaîne de restaurants qu’on retrouvait au Québec autrefois).

«Quand j’étais entraîneur du Canadien, on allait toujours à celui qui était situé à Notre-Dame-de-Grâce. On mangeait souvent aussi chez St-Hubert Barbecue, continue-t-il en reprenant l’appellation originale de la chaîne de restaurants québécois. J’ai toujours pensé que c’est au Québec que l’on mange le meilleur poulet», raconte-t-il.

Madame et monsieur viennent chercher au Canada d’autres gâteries qui ne sont pas disponibles aux États-Unis.

«On achète des biscuits Whippet, des Coffee Crisp et du fromage OKA», ajoute-t-il, amusé encore de confier ses petits secrets.

Quel gaillard, ce Xhekaj!

Mais vous aurez deviné que le hockey occupe toujours une grande place dans sa vie. On ne coupe pas les ponts avec un milieu de travail effervescent qui vous a fait vivre et triper pendant 62 ans.

Bowman assiste en ce moment au camp des recrues qui réunit à Buffalo des espoirs du Canadien, des Sénateurs, des Sabres, des Devils et des Penguins. Ce qui l’amène à parler tout d’un coup d’un défenseur du Tricolore qu’il a vu à ce tournoi l’an dernier, mais dont la prononciation du nom lui échappe.

Photo d'archives, Martin Chevalier

«Tu parles de Jacaille», lui dis-je en parlant d’Arber Xhekaj.

«Ah oui, c’est comme ça que ça se prononce! répond-il.

«Tu parles d’un gros bonhomme. Je l’ai vu massacrer un joueur des Sénateurs l’an dernier.»

Ce joueur était Zachary Massicotte, ancien défenseur des Cataractes de Shawinigan, qui est sorti de ce combat avec une commotion cérébrale.

Bowman peut aussi vous parler de Lane Hutson, ce défenseur petit format repêché par le Tricolore l’an dernier au deuxième tour du repêchage. Il l’a vu patiner à Chicago, alors qu’il avait 8 ans.

«J’étais allé voir jouer l’un de mes petits-fils, relate Bowman.

«À la même patinoire, j’ai vu ce jeune qui faisait le tour de la patinoire sans s’arrêter. Quelqu’un qui était là m’a dit qu’il faisait toujours ça.»

Photo Martin Alarie

Quant à son petit-fils qui s’appelle Camden, il évolue avec l’équipe des moins de 20 ans des Sabres juniors de Buffalo. Cette formation fait partie de l’Association ouest de la Ligue junior de l’Ontario, circuit de calibre junior A (ne pas mélanger avec le junior majeur).

Fils de Stan, il fait 5 pi 11 po et 187 lb, et il joue au poste de défenseur. Il espère attirer l’attention d’une institution académique américaine qui lui permettrait d’obtenir une bourse d’études.