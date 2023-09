Un manoir centenaire de Léry vendu pour 4,3 M$

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une demeure, érigée il y a plus de 100 ans à Léry, près de Châteauguay, vient d’être cédée par ses propriétaires des quarante dernières années pour la somme de 4 335 100 $. Une vente conclue sans « garantie légale » par l’acheteur qui aura néanmoins réussi à obtenir une réduction de plus de 30 % sur le prix initialement demandé par les vendeurs.

Située aux 140 avenue du Manoir, la vaste demeure date de 1895. Elle a été construite par la riche famille Ross de Montréal, qui l’utilisait comme résidence d’été, avant de servir de résidence de retraite pour les prêtres de la Congrégation de la fraternité sacerdotale.

La propriété est ensuite passée en 1981 entre les mains de l’homme d’affaires, Robert Thibert, au terme d’une transaction d’un montant de 265 000 $. Ce dernier est le fondateur de Thibert, une entreprise spécialisée dans la distribution de pièces automobiles, entre autres, l’entreposage et la logistique.

Cette résidence familiale comprend pas moins de 21 pièces sur trois étages, dont six chambres, six salles de bain et quatre salles d’eau, six foyers, deux garages et une piscine extérieure. Elle offre une superficie intérieure de 155 000 pi2 (1186 m2), un terrain de 130 000pi2 (14 366 m2) et un accès direct au lac Saint-Louis.

En août 2022, les vendeurs l’avaient affichée à 6,4 M$. Le prix a été revu à la baisse par la suite. Aux dernières nouvelles, les acheteurs demandaient 4 995 000 $. Finalement, le couple de vendeurs a accepté de la laisser partir, pour 4,3 M$, une réduction de 15 % sur le dernier prix affiché.

Il s’agit d’une vente « sans garantie légale de qualité, et aux risques et périls de l’acheteur ». Et bien que la Ville de Léry lui accorde une valeur patrimoniale « exceptionnelle », l’immeuble n’aurait jamais été classé ou reconnu à titre bien culturel, selon la Loi sur le patrimoine culturel.

Au dernier rôle triennal d’évaluation, la valeur de cette propriété a été fixée à 5 359 100 $, en hausse de 43,35 % par rapport à son évaluation antérieure de 3 738 500 $. Des droits de mutation de 124 336 $, payables à Léry, s’ajoutent au prix d’acquisition pour les acheteurs.

