Une policière-école qui sort de l’ordinaire: une ancienne championne de boxe entraîne des élèves

L’ancienne championne canadienne de boxe Sandra Bizier, qui est policière-école, a réussi à déjouer les préjugés de jeunes en difficulté envers la police en créant un club où elle entraîne chaque semaine des élèves à son sport.

Dans les corridors de l’école St-François, une école privée spécialisée de Québec qui accueille des élèves avec des troubles de comportement, la policière-école au large sourire ne passe pas inaperçue.

Plusieurs jeunes viennent la saluer spontanément, a constaté Le Journal, qui l’a accompagnée, cette semaine, lors de l’une de ses journées de travail.

« Salut la seule policière que j’ai le droit de frapper », lance à la blague l’un d’entre eux, qui fait partie du club de boxe qu’elle a créé à l’école il y a trois ans.

Des insultes à la boxe

L’ambiance était bien différente lorsqu’elle y a mis les pieds pour la première fois, raconte celle qui se faisait plutôt insulter dans les corridors. Mais elle a rapidement décidé d’en tirer parti.

À un élève qui lui lançait « Police, je t’haïs », elle avait pris l’habitude de rétorquer sur le même ton « Moi aussi, j’t’aime! », ce qui créait tout un effet de surprise, raconte-t-elle en riant.

Tenant à se faire accepter des jeunes « pour ne pas qu’ils aient peur de la police », « Madame Sandra » a commencé à être plus présente dans les corridors de l’école et à participer aux sorties scolaires.

Petit à petit, elle s’est impliquée, au point de créer dans l’école un club de boxe où elle entraîne chaque mardi une vingtaine de jeunes. La policière, pour qui la boxe est une histoire de famille, a été huit fois championne canadienne, en plus de rafler une troisième place au monde en 2005.

« Je m’implique un peu plus que la moyenne, mais ça marche. J’arrive dans l’école et les jeunes rentrent dans mon bureau et viennent me jaser. J’ai l’effet que je voulais », lance-t-elle.

L’impact sur les jeunes est indéniable, affirme le technicien en loisirs Serge Lévesque, qui les côtoie de près.

« Sandra démystifie le rôle du policier, c’est ça qui est important. Parce que pour nos élèves, parfois le policier, c’est une source de crainte », dit-il.

C’est sans compter l’impact que la boxe a pu avoir sur certains d’entre eux. Des jeunes sont devenus « droits et fiers » depuis leur participation au club, raconte-t-il, visiblement touché.

Des conséquences

Au quotidien, « Madame Sandra » fait beaucoup de prévention, mais elle ne se gêne pas pour intervenir au besoin.

Les écoles hésitent d’ailleurs moins qu’avant à porter plainte, constate-t-elle.

« Avant, on ne criminalisait pas beaucoup. On ne voulait pas scraper la vie des jeunes. Maintenant, avec les sanctions extrajudiciaires, on voit ça comme un petit coup de pied dans le derrière du jeune, qui peut l’amener à se prendre en main. Ce n’est pas mieux quand les conséquences ne viennent jamais », dit-elle.

Faire des travaux communautaires, participer à un processus de médiation et rédiger une lettre d’excuses peuvent faire partie des sanctions qui permettent à des jeunes de 12 à 17 ans d’éviter un procès et de se reprendre en main.

« Il faut voir ça comme une porte d’entrée pour avoir de l’aide », dit-elle.

Une bonne partie de son boulot consiste aussi à rencontrer des jeunes, référés par des intervenants de l’école parce qu’ils sont sur une pente glissante, pour leur expliquer les implications de leurs gestes et où ça pourrait les mener.

« Souvent, une bonne rencontre préventive peut faire la job », lance-t-elle avec un grand sourire.

L’Unité intervention jeunesse du Service de police de la Ville de Québec comprend 13 policiers-école, qui desservent toutes les écoles secondaires publiques et privées de leur territoire.

Débordés par les incidents sur les réseaux sociaux

Intimidation, menaces, sextos : ce sont les incidents sur les réseaux sociaux qui occupent le plus les policiers-école, indique Sandra Bizier. « Les écoles ont beaucoup de problèmes à gérer ça parce que ça se passe à l’extérieur de l’école, mais ils doivent gérer les conséquences au quotidien, à l’intérieur de l’école», dit-elle. Les policiers, souvent débordés, ne peuvent intervenir pour tous les incidents, d’où l’importance de bien «briefer» le personnel scolaire en début d’année sur la façon d’intervenir selon la gravité de l’événement, explique Mme Bizier.

La pédale douce sur les wax pen

La circulation de wax pen dans les écoles, ces vapoteuses de THC dont le taux de concentration peut atteindre 98 %, est moins présente dans les écoles de Québec depuis quelque temps, se réjouit la policière. « Ç’a été une grosse gestion, mais là il y en a un peu moins. Beaucoup de fournisseurs ont été arrêtés », indique-t-elle. En début d’année scolaire, tous les élèves de deuxième ou troisième secondaire de Québec assisteront par ailleurs à une conférence sur les drogues et les dépendances, animée par un policier-école.

Des journées remplies d’imprévus

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour les policiers-école. En plus des conférences réalisées en début d’année pour faire de la prévention auprès des jeunes et des rencontres individuelles, ils interviennent dès qu’un incident survient. Lors de la journée passée cette semaine en compagnie du Journal, Sandra Bizier a été appelée en renfort auprès d’une collègue dans une autre école secondaire pour retracer une élève en fugue. La jeune fille a heureusement été retrouvée quelques heures plus tard.