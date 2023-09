Le bédéiste québécois Jean-Paul Eid livre un album surprenant et remarquable avec «Le fond du trou»

Il arrive parfois que des créateurs établis prennent le risque de sortir de leur zone de confort. C’est le cas de l’auteur français Tebo et du Québécois Jean-Paul Eid, qui tous deux livrent de surprenants et remarquables albums.

Épuisé depuis plusieurs années, Le Fond du trou de Jean-Paul Eid nous revient enfin dans un nouvel écrin. Sous une couverture rigide et parée de magnifiques couleurs, le banlieusard rondouillard Jérôme Bigras et sa fidèle tondeuse Rex sont les vedettes de ce classique humoristique contemporain du 9e art québécois.

Créé dans les pages du défunt magazine Croc en 1985, l’hilarant héros abat rapidement le quatrième mur de sa massue du Castor bricoleur, faisant ainsi l’objet d’expérimentations formelles par le truchement d’absurdes aventures mensuelles de quelques planches, dont la transparence de page, l’inversion du sens de lecture et l’interactivité recto verso.

Cette dernière est poussée à son paroxysme dans Le fond du trou, alors qu’Eid flanque son récit d’un trou qui traverse physiquement l’objet. Ironie du sort, le fier représentant de la banlieue nord-américaine cartésienne se retrouve aspiré dans un trou. Victime de cette perforation, ce Cyrano du 450 – qui a en guise de nez non pas une péninsule, mais le morceau manquant du rocher Percé – s’y engouffre pour notre plus grand plaisir.

Ce moustachu qui refuse de mourir

La fin de Croc en 1995 n’a pas pour autant sonné le glas pour Bigras. Même si son créateur explore d’autres tonalités, dont le novateur récit science fictionnelle Le naufragé de Memoria, le personnage s’accroche telle la mauvaise herbe refusant de plier l’échine devant le plus coriace des désherbants à essence. Ainsi revient-il brièvement dans les pages du mensuel Safarir en 2004 avec l’amorce d’une première mouture du Fond du trou. Il faudra toutefois attendre 2011 avant que l’aventure de 48 pages ne paraisse à La Pastèque.

« Je ne voulais pas faire de ce trou un simple gadget, mais qu’il soit au contraire intégré au scénario. J’ai d’abord exploré les possibilités du trou. Puis, j’ai réfléchi à la question du paradoxe temporel. Là où le cinéma s’y heurte, la BD permet quant à elle une navigation à travers le trou », raconte Jean-Paul Eid, grand adepte des Monty Python.

« Je me suis rapidement heurté à ces questionnements : est-ce que l’humour peut faire tenir le lecteur pour un long récit ? S’en fera-t-il pour Bigras ? »

À ces interrogations, l’intelligence, l’audace et l’impeccable architecture scénaristique font foi de ce délirant tour de force à ce jour inédit dans l’histoire mondiale de la bande dessinée. À un moment, Eid s’impose de même une double planche de manga dont la lecture se fait dans les deux sens. De la haute voltige.

Si l’auteur est brièvement revenu à cet univers via la relance du magazine Croc en 2019-2020, il affirme pourtant en avoir terminé avec lui. « Bien que je sois fier de l’album, et que Bigras fut mon école, j’ai envie d’explorer d’autres univers », indique le bédéiste.

Les publications La femme aux cartes postales (2016) et la réédition de Memoria (2020) avec son complice Claude Paiement ainsi que le bouleversant Le petit astronaute (2021) – qui sera adapté au grand écran par Anaïs Barbeau-Lavalette – témoignent de l’incommensurable talent de l’artiste, tout en confirmant le bien-fondé de sa démarche. Il enchaîne les chefs-d’œuvre avec une déconcertante aisance comme d’autres érigent leur abri Tempo chaque automne.

Jean-Paul Eid est indéniablement l’un des plus grands bédéistes de sa génération.

Un hommage sincère aux petits êtres bleus

Après Spirou, Blake et Mortimer, Blueberry et Tif et Tondu, au tour des Schtroumpfs de se doter d’une série revisitée par un auteur contemporain. Et c’est à nul autre que Tebo (Captain Biceps, Raowl) que revient l’honneur.

Évidemment, tout le monde connaît ces petits êtres bleus, que ce soit via des animés ou de nombreux produits dérivés. Mais du nombre, plusieurs ne les ont jamais lus. Qui est ce Schtroumpf ? de Tebo est l’album tout désigné pour y remédier, tant pour la nouvelle génération biberonnée aux mangas que pour les moins jeunes qui ont surtout joué avec les figurines.

« C’est mon cas, j’ai davantage joué avec mes figurines que lu les albums, jeune, avoue Tebo. Et je n’ai d’ailleurs pas souhaité les relire, question de me garder frais », raconte le sympathique auteur français.

« J’ai d’abord voulu rendre hommage aux personnages. Et je souhaitais plus que tout que les enfants puissent comprendre les gags, que mon fils de 9 ans s’amuse, lui qui ne connaissait rien de cet univers. »

Reconnu pour son humour bon enfant, Tebo ne verse ici à aucun moment dans le second degré. Il ne s’agit donc pas d’une parodie, mais bien d’un hommage senti qui respecte les codes de la série.

Je ne schtroumpf rien

L’aventure débute sur les chapeaux de Schtroumpf, alors qu’un des leurs devient amnésique, conséquence d’une vilaine chute. Il ne comprend rien du langage ni de leurs us et coutumes. Un petit groupe tente alors de l’aider à retrouver la mémoire.

« Lorsqu’on m’a contacté pour ce projet, j’ai tout de suite eu cette idée. Puis, j’ai découvert que Gargamel avait tenté le coup dans L’œuf et les Schtroumpfs. Ce qui m’a démoralisé sur le coup. En discutant avec l’éditeur, nous avons convenu de conserver cette prémisse puis d’aller ailleurs », indique le bédéiste.

S’ensuit une formidable aventure, ponctuée de magnifiques doubles pages rappelant certains albums de Tintin ou encore comme dans La jeunesse de Mickey, l’album hommage à la souris par Tebo publié chez Glénat. Il boucle ingénieusement son intrigue avec Johan et Pirlouit, retournant ainsi à la genèse de cet univers.

« Après Mickey, je croyais – à tort – que j’entrerais facilement dans l’univers graphique de Peyo. Surtout que je me suis inspiré de leur morphologie pour ma première série Samson et Néon. Or, j’ai bossé comme un fou, tant au crayonné qu’a l’encrage, à enchaîner les corrections », détaille-t-il.

N’ayant eu que 8 mois pour réaliser l’album, Tebo réussit l’impossible : livrer à la fois un Schtroumpf et un album « Tebo » pur jus.

Fort de ce succès, et de celui de Mickey, risque-t-on de lui proposer d’autres projets de cette nature ?

« Y’avait un projet de reprise de Batman sur la table avec Urban, à un moment. Mais suite aux nombreux jeux de chaises chez l’éditeur américain DC Comics, j’ignore où en est le projet. Et puis, il faudrait que je trouve le bon filon, pour éviter de tomber que dans la déconnade. »

Déjà, sa formidable série Raowl chez Dupuis le tient fort occupé. Et s’il avait l’opportunité de reprendre une série classique et d’avoir carte blanche, quelle serait-elle ? « Astérix ! » répond-il sans aucune hésitation, flanqué d’un immense sourire gamin. L’idée est lancée.