Bien manger dans les formules de restauration rapide

La rentrée est bien entamée et plusieurs, faute de temps, optent pour des lunchs sur le pouce au sein des formules de restauration rapide. Peu importe la chaîne choisie, il est possible d’y faire de bons choix. Mon analyse !

Chez McDonald’s

Plusieurs options pour le lunch sont offertes chez McDonald’s. Parmi les choix les plus nutritifs...Les Wraps-éclair au poulet grillé, avec sauce Ranch ou sauce Buffalo épicée, sont de bons choix.

Photo tirée du site mcdonalds.com

Le Wrap-éclair sauce Ranch contient 260 calories, 11 g de lipides, 22 g de glucides, 18 g de protéines, 420 mg de sodium. Le Wrap-éclair sauce Buffalo épicée contient 240 calories, 10 g de lipides, 21 g de glucides, 18 g de protéines, 550 mg de sodium.

Plutôt du type hamburger ? Allez-y pour le Hamburger simple ou le Hamburger double, qui sont, somme toute, des choix sensés. Le Hamburger simple contient 240 calories, 8 g de lipides, 32 g de glucides, 12 g de protéines, 490 mg de sodium.

Photo tirée du site mcdonalds.com

Le Hamburger double contient 320 calories, 14 g de lipides, 32 g de glucides, 18 g de protéines, 610 mg de sodium. Vous décidez d’ajouter une tranche de fromage à votre hamburger ? Sachez que vous ajouterez alors 50 calories, 3,5 g de lipides et 195 mg de sodium, mais aussi 2,5 g de protéines.

Et pour les enfants ? Le Joyeux festin Wrap-éclair au poulet grillé est intéressant.

Photo tirée du site mcdonalds.com

Ce combo propose du lait, le sandwich au poulet grillé avec laitue, des morceaux d’ananas et un tube de yogourt. Le Joyeux festin Wrap-éclair au poulet grillé contient 420 calories, 11 g de lipides, 52 g de glucides, 26 g de protéines, 450 mg de sodium.

Chez Subway

L’avantage que cette chaîne offre aux consommateurs avisés, c’est l’abondance de légumes qu’on peut ajouter à nos assiettes, qu’on choisisse un sous-marin, un wrap, une salade-repas ou encore un bol-repas.

Photo tirée du site subway.com

Envie d’un sous-marin bien garni ? Le Sandwich poulet façon rôtisserie est une option de choix. La version 6 pouces de ce sous-marin apporte 310 calories, 5 g de lipides (dont 2 g de saturés), 41 g de glucides, 3 g de fibres, 25 g de protéines et 640 mg de sodium.

Plutôt du type salade-repas ? Tout comme pour le sandwich, la Salade-repas au poulet façon rôtisserie est la meilleure option. La Salade-repas avec poitrine de dinde est également un bon choix. Avant l’ajout de la vinaigrette, cette salade-repas apporte 120 calories, 3 g de lipides (1 g de saturés), 13 g de glucides, 4 g de fibres, 12 g de protéines et 570 mg de sodium. Et quelle vinaigrette choisir ? Bien sûr, tout est une question de goût ! Si la moutarde ne plaît pas à tous, sachez qu’elle ajoute bien peu de calories, de gras et de sucres et peut convenir davantage à un sous-marin qu’à une salade-repas. D’un point de vue de la valeur nutritionnelle, deux vinaigrettes se démarquent et ajoutent de la saveur aux salades-repas. En effet, la vinaigrette déesse verte faite à base de yogourt et la sauce teriyaki aux oignons doux, quoiqu’un peu plus sucrée, sont à privilégier.

Et que penser des nouveaux bols de riz ? Débordants de légumes et de couleurs, sous leur apparence santé, les bols offerts chez Subway renferment généralement beaucoup de gras, à l’exception du Bol de riz poulet teriyaki aux oignons doux (6 g de lipides vs de 26 à 40 g de gras). Ils contiennent également beaucoup de sodium (entre 1140 et 1420 mg) et une quantité élevée de glucides (entre 73 et 91 g). Si on peut, en tant que consommateur, demander d’y aller avec parcimonie sur la sauce, ce qui aura pour conséquence de limiter le compte en lipides et en sodium, on ne pourra toutefois pas limiter les apports en glucides des bols de riz.

Chez Tim Hortons

Pour le lunch, une option sandwich se démarque du menu de ce restaurant, les autres étant trop grasses (jusqu’à plus de 30 g de lipides) et trop salées (jusqu’à plus de 1700 mg de sodium, soit 75 % de l’apport maximal tolérable).

Photo tirée du site timhortons.ca

Il s’agit du Wrap au poulet classique, qui se compose d’une tortilla, de poulet grillé, de laitue, de tomate, de fromage et de mayonnaise. 380 calories, 17 g de lipides, 36 g de glucides, 24 g de protéines, 660 mg de sodium.

Et que penser des Bols-délices offerts depuis l’été dernier chez Tim Hortons ? Avec poulet grillé, poulet croustillant, steak ou végé, ces bols-repas contiennent de 22 à 33 g de gras, de 54 à 74 g de glucides, de 9 à 26 g de protéines et de 1150 à 1390 mg de sodium. Dommage, car on aime beaucoup l’abondance de légumes qu’ils contiennent !

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon blogue : isabellehuot.com