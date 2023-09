Blue Jackets : Mike Babcock remplacé par Pascal Vincent

L'entraîneur-chef Mike Babcock n'aura même pas eu le temps de diriger un seul match des Blue Jackets de Columbus, pas même dans le calendrier préparatoire.

L'organisation de l'Ohio a en effet annoncé dimanche que ce dernier avait remis sa démission et que le Québécois Pascal Vincent allait prendre sa place.

Rappelons que mardi dernier, il a été révélé dans le balado Spittin’ Chiclets que Babcock fouillait dans la vie privée de ses joueurs.

Selon l’entraîneur, l’histoire rapportée par Paul Bissonnette dans le balado serait fausse.

«En rencontrant nos joueurs et notre personnel, j’ai demandé de me montrer, sur leurs téléphones, des photos de leurs familles, et ce, dans le but d’apprendre à les connaître. Il n’y avait aucun autre objectif derrière cette initiative», a déclaré le pilote vendredi.