Changements climatiques: «le gouvernement manque d’ambition»

Le Sommet sur l’ambition climatique se tiendra le 20 septembre prochain au siège social de l’ONU, à New York, où François Legault prendra part aux discussions.

Patrick Bonin, responsable de campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, se dit surpris de cette nouvelle « parce que l’ensemble de l’œuvre du gouvernement Legault, après 5 ans, n’est pas très reluisant au sujet de la lutte climatique », soutient-il.

Il souligne toutefois les bons coups du gouvernement provincial, « par exemple, d’interdire l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière au Québec, une des premières nations à le faire, évidemment venue suite à une grande mobilisation », avance l’expert.

« Une autre chose que le gouvernement du Québec a bien faite, c’est de financer les pays en développement, les aider à s’adapter aux changements climatiques », rappelle-t-il.

« Mais malheureusement, il va falloir beaucoup plus de la part de M. Legault. Il faut qu’il arrive avec de nouvelles annonces à New York parce que sinon il vit dans le passé », selon M. Bonin.

Bien que le Québec a entrepris quelques bonnes actions, M. Bonin estime que « le gouvernement manque d’ambition, ce n’est pas vrai que François Legault est un leader ».

« Le Québec est une des rares nations dans le monde à ne pas avoir revu sa cible de réduction de gaz à effets de serre pour 2030, et ce depuis 2015, depuis l’Accord de Paris. Donc on a une vieille cible au Québec qui n’est pas assez ambitieuse en regard de ce que la science dit », estime le militant.

« La science dit qu’il faut couper de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 », précise-t-il.

« Québec n’a qu’un demi-plan d’action de lutte aux changements climatiques. »

Il explique : « regardez les transports collectifs, il manque de financement, il y a plein de gens qui n’ont pas de services adéquats, que ce soit en ville ou interurbain ».

« On donne des millions de dollars en cadeaux aux grands pollueurs et on ne les force pas par une réglementation qui ne coûterait rien », peste-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.