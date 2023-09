Cuisiner plus avec moins: la flexibilité en cuisine avec Vicky Payeur

Depuis longtemps, l’autrice Vicky Payeur, créatrice du blogue Vivre avec moins, reçoit de nombreuses demandes de ses lecteurs pour connaître ses trucs pour manger sans se ruiner.

Elle s’est mise à la tâche et a donc rassemblé 70 recettes qu’elle cuisine depuis longtemps, en prenant soin de noter toutes leurs possibilités d’adaptation.

« Ce livre est un outil pour trouver de l’inspiration, mais il aide surtout les gens à développer leurs habiletés en cuisine », précise-t-elle. Une de ses astuces préférées est la flexibilité. « Quand il manque un ingrédient, au lieu d’avoir le réflexe d’aller à l’épicerie et revenir avec deux ou trois autres aliments supplémentaires qui nous ont fait de l’œil, on doit trouver par quoi le remplacer et c’est assez simple avec internet », explique-t-elle.

Cette souplesse, on doit aussi l’appliquer dans les recettes qu’on utilise en étant capable d’interchanger un aliment par un autre afin d’utiliser au maximum nos restes.

« Je conseille d’aller à l’épicerie une fois par semaine et même d’acheter pour une ou deux journées de moins. Ainsi, on termine la semaine en cuisinant des repas “vide-frigo” sans avoir rien gaspillé ou presque ! », suggère-t-elle. S’en suit un sentiment de fierté d’avoir réduit autant notre facture d’épicerie que le gaspillage qui, à son tour, donne envie de récidiver semaine après semaine. Véritable guide – sans pression ni sermon – ce livre permet de revisiter nos habitudes d’achat et la préparation des repas pour y apporter des changements gagnants !

4 meilleurs trucs pour économiser en cuisine

Miser sur la planification. On fait l’inventaire de ce qu’on a. Ensuite, on vérifie les circulaires (souvent les deux premières pages sont suffisantes !) et on construit notre menu autour des meilleures réductions. Puis, on prépare sa liste d’épicerie.

Une fois, pour une semaine, sans exagération. On va une fois à l’épicerie pour toute notre semaine. On arrête d’accumuler et faire des « provisions » quand il y a des promotions. On risque de les oublier au fond des tablettes ou de perdre certains aliments. Et puis, comme Vicky Payeur le rappelle, les spéciaux à l’épicerie reviennent aux 5 à 6 semaines.

Consommer selon la saison. Chaque période de l’année a ses fruits et légumes les plus économiques. On apprend à les cuisiner pour concocter des plats savoureux – locaux ! – et à petits prix. On n’hésite donc pas à changer le brocoli d’une recette par des poivrons de saison quand ils sont en méga rabais.

Connaître les plats vide-frigo par excellence. Voici des plats qui se préparent avec des combinaisons d’aliments qu’on a sous la main : des omelettes, des pizzas sur pain pita, des casseroles de riz ou de pâtes, du riz frit, des potages, des tartines à gratiner, etc.

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS (SANS VIN !)

Le jour où j’ai découvert que je pouvais faire un risotto sans vin blanc, ma vie a changé ! En fait, j’ai rarement un reste de vin blanc sous la main et je n’aime pas ouvrir une nouvelle bouteille alors que je n’ai besoin que d’une petite quantité dans une recette. De plus, cet ingrédient est assez dispendieux (du moins, au Québec !). Le bouillon est un bon substitut et le résultat, tout aussi délicieux.

Photo fournie par Vicky Payeur

Portions : 2

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 30 minutes

Conservation – 5 jours au réfrigérateur

INGRÉDIENTS

750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet ou légumes

3 c. à soupe de beurre, divisé

1 oignon, coupé en dés

1 gousse d’ail, émincée

1 barquette (227 g) de champignons, lavés et coupés en tranches

200 g (1 tasse) de riz arborio

60 g (1⁄2 tasse) de fromage, râpé

Sel et poivre

Persil frais, pour garnir (facultatif)

Parmesan râpé, pour garnir (facultatif)

TECHNIQUE

Dans une casserole moyenne, à feu moyen-vif, porter le bouillon à ébullition. Réduire à feu doux.

Dans une grande poêle, à feu moyen, faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre et faire revenir l’oignon et l’ail 2 minutes.

Ajouter le reste du beurre et le riz. Brasser pendant 2 minutes, puis baisser à feu moyen-doux.

Verser 250 ml (1 tasse) de bouillon sur le riz et remuer fréquemment jusqu’à absorption presque complète. Répéter jusqu’à ce que tout le bouillon soit utilisé. Le riz doit cuire au moins 20 minutes, jusqu’à ce qu’il soit al dente. Retirer du feu.

Ajouter le fromage et poivrer généreusement. Bien mélanger pendant 1 minute. Rectifier l’assaisonnement au besoin.

Garnir de persil et de parmesan, si désiré.

VARIANTE

Vous avez un petit reste de vin blanc (125 ml/1⁄2 tasse) ? Utilisez-le pour déglacer après la cuisson du riz, juste avant d’ajouter le bouillon. Diminuez d’autant la quantité de bouillon.

BOLS DE NOUILLES THAÏES AU TOFU FRIT ET AUX ARACHIDES GRILLÉES

Que dire de cette recette fantastique ? Chaque fois que je prépare ce bol, c’est aussi savoureux qu’au restaurant ! Les ingrédients nécessaires sont souvent offerts à petit prix, ce qui en fait un plat idéal, peu importe le moment de l’année.

Photo fournie par Vicky Payeur

Portions : 2 ou 3

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Conservation – 3 jours au réfrigérateur

INGRÉDIENTS

1 bloc de 454 g de tofu ferme ou très ferme

2 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. à soupe d’huile de canola

200 g de nouilles de riz

100 g (3⁄4 tasse) d’arachides

1⁄2 laitue iceberg, émincée

2 poignées de mélange de verdures (facultatif)

1 grosse carotte, râpée

1 botte d’oignons verts, émincés

Coriandre fraîche, ciselée, au goût (facultatif)

Sauce

2 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à soupe de sauce de poisson

2 c. à soupe de miel

2 gousses d’ail, pressées

Le zeste et le jus de 1 citron vert

TECHNIQUE

Dans un bol, défaire le tofu en morceaux avec les doigts. Ajouter la fécule de maïs et bien en enrober le tofu.

Dans une grande poêle, à feu moyen, chauffer l’huile et frire le tofu quelques minutes, en le retournant à mi-cuisson (on peut aussi utiliser une friteuse à air : verser l’huile de canola directement sur le tofu enrobé de fécule de maïs, placer dans le panier de la friteuse à air et cuire à 200 °C/400 °F 10 minutes).

Cuire les nouilles de riz selon les instructions sur l’emballage. Rincer quelques secondes sous l’eau froide. Réserver.

Dans un bol, fouetter tous les ingrédients de la sauce. Réserver.

Couper les arachides grossièrement. Dans une petite poêle, à feu moyen, torréfier les arachides quelques minutes en remuant fréquemment. Retirer du feu.

Assembler le bol en y déposant les nouilles, la laitue, les verdures, la carotte, le tofu, les oignons verts, la coriandre et les arachides. Arroser de sauce au moment de servir.

*Si vous aimez la sauce, doublez la recette, sans toutefois doubler l’ail.

MACARONS MAGIQUES À LA NOIX DE COCO

Pourquoi « magiques » ? Parce que ces macarons ne demandent que quatre ingrédients et que le résultat est spectaculaire ! Pour apprécier ces bouchées, que l’on peut savourer en collation ou au dessert, il faut aimer le goût de la noix de coco. Les essayer vous convaincra !

Photo fournie par Vicky Payeur

Portions : 12 macarons

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Conservation - 3 jours à température ambiante

INGRÉDIENTS

200 g (2 2⁄3 tasses) de noix de coco râpée, non sucrée

2 blancs d’œufs

70 g (1⁄3 tasse) de sucre

2 c. à soupe de fécule de maïs

Chocolat, pour garnir (facultatif)

TECHNIQUE