Dans «Alertes», «Indéfendable» et «Après le déluge», Marilyse Bourke se métamorphose d’un rôle à l’autre

Marilyse Bourke se métamorphose dans nos écrans cet automne. La comédienne reprend son rôle de procureure de la Couronne dans Indéfendable, en plus de camper une mère bipolaire hyper violente dans Après le déluge et la femme d’un chef de motards dans Alertes.

Elle tourne aussi cet automne la deuxième saison de Nuit blanche pour Prime Vidéo et Séries Plus, série qu’avait débranchée abruptement Radio-Canada et dans laquelle elle campe une femme d’affaires.

Plonger dans des univers aussi contrastants fait le bonheur de tout interprète. La comédienne découverte dans le rôle de Maggie Malo dans Watatatow – il y a 30 ans déjà – trouve que « la balle roule de son bord » par les temps qui courent, alors qu’elle connaît mieux ses outils et son mode de fonctionnement pour créer des personnages.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

« On m'offre des rôles beaucoup plus denses, plus salis, loin de mon casting habituel. Je me sens totalement prête à jouer n’importe quoi et, chaque fois, j’apprends de nouveaux mots, il y a une nouvelle dynamique et je ressens de nouvelles sensations dans mon corps. Des fois je me dis : mon Dieu, j’espère qu’un jour je n’aurai pas la sensation d’avoir tout fait, tout joué ! » a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Dans Alertes, Marilyse Bourke interprète Sandra Berthelot, la femme du motard Black Bird Bouchard (Patrick Labbé), un homme qui sort de prison. C’est Cindy (Éveline Gélinas) qui lui avait passé les menottes quelques années plus tôt. Tout le monde au poste s’inquiète d’ailleurs que Black Bird veuille se venger de Cindy, mais l’homme et sa conjointe auront bientôt d’autres chats à fouetter à la suite d’un drame bouleversant.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

« Sandra ne s’en laisse pas imposer, elle est allumée par ce milieu. Elle aime le danger et elle le nomme même dans une scène en disant qu’elle a toujours été attirée par les hommes qui ont du pouvoir. Elle vit dans une belle maison, elle a de l’argent et elle est protégée par son chum. Mais quand sa vie fout le camp, dans le premier épisode, toute cette protection devient un isolement total. Elle ne peut plus demander de l’aide, se confier, sa vie, c’est d’être avec son chum pour qui tout se résume aux guns et à la vengeance. Elle va se retrouver extrêmement isolée. »

Dans Après le déluge, la comédienne se transforme en mère narcissique, bipolaire et alcoolo, une femme capable d’une violence incommensurable avec sa fille métissée Dylane (Blanche Masse). Elle a aussi un fils, Jimmy (Karl Walcott), qui essaie de tempérer ses ardeurs destructrices. La comédienne a eu à tourner des scènes fortes et difficiles, comme celle où elle frappe sa fille avec une cuillère en bois.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO

« C’est un personnage laid, ce n’est pas quelqu’un qu’on veut dans son entourage. Elle est dans la série pour montrer ce que porte Dylane, on comprend pourquoi sa fille est violente. »

PHOTO COURTOISIE

Pour ce qui est de la quotidienne Indéfendable, son personnage, la procureure de la Couronne Sonia Cadet, revient au gré de différents procès dans cette deuxième saison. « Cette saison, je vais beaucoup plaider contre Me Lapointe, le personnage de Michel Laperrière. On touche au respect mutuel entre la Couronne et la défense ; on voyait moins les ententes hors cour, c’est comme s’ils se rapprochent des fois, même si ça reste deux mondes différents et deux visions de la justice. »

Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à TVA, chaîne qui propose aussi Alertes le lundi, à 21 h, dès le 18 septembre. Quant à Après le déluge, ça se passe à Noovo chaque jeudi, à 21 h.