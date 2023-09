Exploit rarissime au golf: deux trous d’un coup dans le même quatuor

Le 21 août 2023 restera jamais gravé à la mémoire de deux golfeurs septuagénaires. François Chartrand et Roger Giroux ont réalisé un véritable exploit sur les verts du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Sur le même quatuor, ils ont chacun réussi un très rare trou d’un coup à deux fanions différents durant la même ronde.

Les probabilités de cette suite d’événements faisant chacun rêver les amateurs de la petite balle blanche ?

Infinitésimales.

Car en considérant qu’un golfeur moyen présente une chance sur 12 000 de réussir un trou d’un coup, il faut multiplier les probabilités. Chacune des réussites est indépendante, a déjà expliqué le mathématicien et statisticien, Maxime Guy, quand Le Journal l’avait joint pour qu’il explique les chances d’une golfeuse de Saint-Jean-sur-Richelieu ayant inscrit un as sur trois cartes différentes en 37 jours. La saison suivante, c’était au tour d’un golfeur des Laurentides d’égaler pareil exploit.

Selon des statistiques de l’organisme américain National Hole-in-One Registry, qui compile des données à travers la planète, les probabilités que deux golfeurs du même groupe réussissent un trou d’un coup au même endroit s’élèvent à 17 millions contre une.

Une première surprise

Cette fois, les deux membres du prestigieux Club de la Vallée-du-Richelieu, situé à Sainte-Julie, ont accompli tout un tour de force sur le magnifique parcours Rouville.

En prime, le premier à y arriver, au quatrième drapeau, a pris des airs de Babe Ruth avant de s’élancer. Auteur de trois trous d’un coup dans sa vie, Roger Giroux, 77 ans, a lancé à ses compagnons de jeu, à la blague, qu’il avait marqué son dernier « 1 » sur ce même trou alors que le fanion était placé au même endroit.

Comme le faisait le « Bambino » en se présentant au marbre à l’époque, M. Giroux a pointé sa cible.

« Je leur ai dit que je pouvais prouver que ce n’était pas juste de la chance, mais surtout une question d’habiletés, a-t-il raconté au bout du fil dans une discussion avec Le Journal.

« On n’a jamais vu la balle tomber dans le trou, parce qu’il était caché derrière la pente et une fosse. C’est une fois arrivé sur le vert que je me suis dirigé vers le trou et que j’y ai vu la balle. C’était toute une surprise. J’avais fait une farce qui s’est concrétisée », s’est-il exclamé.

Courtoisie Alain Jean

La petite blanche disparaît

Deux heures plus tard, François Chartrand l’a imité au 10e, long de 165 verges.

Contrairement à son compagnon, le groupe a vu la balle atterrir tout juste devant le vert et rouler jusqu’au fanion avant de disparaître.

En plus de 55 ans de pratique, c’était le premier trou d’un coup de l’homme maintenant âgé de 79 ans jouant entre 120 et 150 rondes par année.

« Le sentiment est incroyable. Je n’avais pas perdu espoir, mais ça avait passé tellement souvent proche de rentrer que je me disais que ça arriverait bien un jour », a raconté le sympathique golfeur qui avait assisté aux moments de gloire de trois amis à la Vallée du Richelieu.

Du jamais-vu

Les données de la National Hole-in-One Registry indiquent que les golfeurs qui réussissent un trou d’un coup le font en moyenne après 24 années de pratique. De plus, 60 % des as sont réalisés par des golfeurs âgés de 50 ans et plus.

Courtoisie Alain Jean

Autour de bouteilles de champagne et autres verres au 19e en fin de journée, les convives ne parlaient nécessairement pas de l’une ou l’autre des réalisations, mais plutôt des probabilités d’en compter deux sur un même quatuor.

Selon les registres du club épluchés par un ami, ce n’était jamais survenu depuis l’ouverture du club en 1966. Celui-ci compte maintenant environ 1 100 membres.

Cette saison uniquement, il a enregistré 28 as. Du lot, Marcel Émond en a réussi un sixième en quatre ans !

Des statistiques insolites *

1 trou d’un coup est inscrit à toutes les 3 500 rondes de golf

Probabilités d’un trou d’un coup par un pro : 1 sur 3 000

Probabilités qu’un/e joueur/se réussisse 2 trous d’un coup dans la même ronde : 67 millions contre 1

14 % des as sont réussis par des femmes

Les bâtons les plus populaires : fer 7 et fer 8 (14 % chacun)

57 % des trous d’un coup sont réalisés par des golfeurs/ses ayant un indice de handicap moyen (de 10 à 19)

Qu’est-ce qu’un « condor » ? **

Un trou d’un coup sur une normale 5 !

Il a été réalisé 5 fois dans l’histoire selon des registres anglais.

5 golfeurs auraient réussi l’exploit ultime.

Le premier remonte à 1962, sur une distance de 480 verges. Larry Bruce avait pris un raccourci en survolant des arbres sur un trou coudé du Country Club Hope, en Arkansas.

* Selon le National Hole-in-One Registry

** Selon PGA d’Amérique