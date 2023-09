Festival de cinéma de la ville de Québec: le prix du public Jean-Marc Vallée remis à «Ma cité évincée»

Le prix du public Jean-Marc Vallée du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) a été remis au film Ma cité évincée qui cède la parole aux victimes de la crise du logement qui touche actuellement la province.

« C’est un honneur pour nous de recevoir le Prix du Public Jean-Marc-Vallée, surtout que la compétition était immense cette année ! Sachant que ce prix est créé en hommage à un réalisateur que nous admirons, qui est parti beaucoup trop tôt, nous souhaitons que le film lui rende aussi hommage à notre façon. Ma cité évincée, c’est un film de cœur, et nous espérons qu’il continuera à toucher les gens », ont déclaré les deux réalisatrices du film, Laurence Turcotte-Fraser et Priscillia Piccoli, en recevant la statuette des mains de Patrick Roy, président de Québec Cinéma et d’Alex et Émile Vallée, fils du cinéaste.

Présenté en première mondiale au FCVQ le 15 septembre dernier, ce documentaire de 80 minutes a été choisi parmi les 14 longs métrages qui étaient en lice pour ce prix, incluant des fictions et des documentaires.

Photo prise lors de la remise du Prix du Public Jean-Marc-Vallée au FCVQ © François Ozan

« Le public du FCVQ a parlé ! Et je trouve son choix aussi magnifique qu’inattendu. Un documentaire social, important, fin et dans la tradition humaniste de notre cinéma. On peut dire que Jean-Marc est toujours là. Que son œuvre se poursuit, dans toute sa largeur ! Longue vie à notre cinéma national ! » a déclaré Hugo Latulippe, le directeur général du festival.

Ma cité évincée sera présenté dans les salles de cinéma dès le 20 octobre.