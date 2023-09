Capitales de Québec: le porte-bonheur de David Glaude

EVANSVILLE, Indiana – Peu importe l’issue du match décisif de dimanche soir, le Québécois David Glaude, des Capitales de Québec, jouait probablement sa dernière partie de baseball professionnel. Il aura tout l’hiver pour y réfléchir...

« En ce moment, je ne pense pas trop à ça, mais disons que je profite de chaque match », indiquait-il, plus tôt cette semaine, durant le déplacement vers Evansville.

• À lire aussi: Mais pourquoi ce match ultime entre les Capitales et les Otters est-il à Evansville et non pas à Québec?

• À lire aussi: Match ultime nécessaire entre Capitales et Otters

• À lire aussi: Abdiel Saldana est l’homme de confiance pour le match ultime

Pour la cinquième et ultime rencontre de cette finale contre les Otters, le gérant Patrick Scalabrini avait d’ailleurs choisi de déplacer Glaude du cinquième au deuxième rang de la formation offensive. Curieux hasard.

Ça y est! Les Capitales viennent de débarquer au Bosse Field, à Evansville, pour le cinquième et ultime match de la finale. (@CapitalesQuebec, @FLProBaseball) pic.twitter.com/Xv7UKSWdXe — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) September 17, 2023

À 28 ans, le temps est peut-être venu pour le jeune homme de Québec de s’établir de façon plus permanente sur le marché du travail comme arpenteur-géomètre et, surtout, demeurer plus souvent auprès de sa petite famille, dont son fils Justin, qui a maintenant 13 mois.

« Ça fait mal d’être à l’étranger, a-t-il avoué, parlant aussitôt du petit Justin avec des étoiles dans les yeux. Pour ses premiers pas, on avait pratiqué toute la semaine, mais je les ai manqués... Ma blonde m’a appelé FaceTime alors qu’on était à Albany au mois d’août. Au moins, ce soir-là, j’ai frappé un circuit. »

Un peu plus émotif

En se levant dimanche matin au Comfort Inn d’Evansville, Glaude a naturellement pensé à sa copine Noémie et à leur petit garçon. Comme tous les matins... Inévitablement, il a aussi réfléchi brièvement à cette possibilité que le match prévu en soirée soit son dernier tour de piste. Alors que les Capitales menaient la finale 2 à 0 avant de débarquer en Indiana, l’idée lui avait aussi traversé l’esprit avant les rencontres de vendredi et samedi. À travers un profond désir de gagner, un sentiment s’y rapprochant, mercredi dernier à Québec, devant les siens.

« Chaque année, quand tu sais que c’est possiblement ton dernier match de la saison au Stade Canac, c’est un peu plus émotif », a-t-il convenu.

Photo Yanick Maltais / Capitales de Québec / Archives

Probablement plus encore, cette année, alors que son fils est maintenant un habitué du stade.

« Depuis le début des séries, ou même un peu avant, il vient sur le terrain, il a le goût de marcher et on se lance un peu la balle », a décrit l’heureux papa, qui a lui-même grandi en admirant les Capitales en plus de jouer avec les Diamants, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec.

« Souvent, quand je me présente au bâton lors d’un match à Québec, il sourit quand il me voit, il me salue de la main, je lui fais parfois toucher à mon bâton avant d’aller frapper. C’est magnifique de le voir avoir autant de plaisir de venir au baseball. De voir que ton enfant est fier et qu’il sourit, il n’y a rien qui bat ça. »

Deux années exceptionnelles

Qu’il en soit ou non à la fin de sa carrière au baseball, Glaude peut être fier de son parcours, spécialement lors des deux dernières années. Cela inclut évidemment les événements sa vie personnelle.

« En 2022, il y a eu le championnat [des Capitales], la naissance de mon fils Justin et ma graduation à l’université. En 2023, il y a eu la réussite de mes examens de l’Ordre, ma sélection avec l’équipe canadienne, Justin qui fait ses premiers pas et il y a cette finale avec les Capitales qui donne une chance d’obtenir un deuxième championnat consécutif. Disons que c’est encore une excellente année. »

À propos de sa présence dans les couleurs du Canada, il s’agissait d’une première pour lui, en juin, dans le cadre du tournoi de qualification pour les Jeux panaméricains, en Argentine. Il n’avait jamais été appelé auparavant, que ce soit au niveau junior ou senior.

« C’était une fierté pour moi de porter le chandail du Canada pour la première fois, a-t-il reconnu, avant de ramener rapidement le tout aux souvenirs vécus en famille là-bas. J’ai eu la chance de profiter de cette expérience en Argentine avec ma famille. Il y avait ma blonde, mon petit garçon et mes parents. »

« Chaque fois qu’il vient au baseball, il est toujours heureux, toujours souriant, a encore confié Glaude, à propos du petit Justin. Même quand il chigne à la maison, dès qu’il arrive au stade, il est content, il voit du monde, il entend de la musique et tape dans les mains... Comme papa qui joue au baseball, le fait d’avoir un enfant, ça vient relativiser certaines choses. Avant, je pouvais être fâché pour certaines situations, mais là, il y a tellement différentes choses à penser. Si tu vois ton enfant malade, par exemple, ça te stresse beaucoup plus qu’un match de 0 en 3 au bâton. »

Populaire dans le vestiaire

Depuis la naissance de Justin, en août 2022, les Capitales n’ont perdu aucun match éliminatoire à domicile. Dans le vestiaire de l’équipe, on le considère comme un porte-bonheur.

Pour Glaude, le petit bonhomme apporte le bonheur en toutes circonstances, un bonheur dont il s’ennuie éperdument lors des longs voyages sur la route. À Evansville, Justin manquait à son père, mais parfois aussi, durant le week-end, aux autres membres de l’équipe.

Dans le calepin...