Le Sénat américain enquête sur Elon Musk et la Russie

Le sénateur démocrate Jack Reed, président de la commission sénatoriale des forces armées, a annoncé jeudi qu’il ouvrait une « enquête agressive » sur Elon Musk concernant le refus de services de son système satellitaire Starlink à l'Ukraine : « Ni Elon Musk, ni aucun citoyen privé ne peuvent avoir le dernier mot en matière de sécurité nationale américaine. »

Vladimir Poutine venait tout juste de saluer Musk comme une « personne exceptionnelle » quelques jours après qu’il a révélé avoir ordonné à SpaceX de désactiver les communications de sa filiale satellitaire Starlink près de la péninsule de Crimée, annexée par le Kremlin en 2014. Il espérait ainsi entraver une attaque ukrainienne en cours contre la flotte russe à base navale de Sébastopol malgré les requêtes urgentes de Kyïv.

Il dit qu’il a rejeté les demandes, car, si elles avaient été approuvées, « SpaceX aurait été explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit». Il craignait que la guerre d’Ukraine ne dégénère en conflit nucléaire.

Musk menace la sécurité nationale ?

Les sénateurs démocrates Warren, Duckworth et Shaheen suggèrent que Musk et SpaceX sont des dangers majeurs pour les États-Unis et leurs alliés. « Nous sommes profondément préoccupés par la capacité et la volonté de SpaceX d'interrompre son service au gré de M. Musk et dans le but de menotter l'autodéfense d'un pays souverain, défendant ainsi efficacement les intérêts russes. »

Ils veulent que l’enquête sénatoriale détermine si Musk est personnellement intervenu « pour saper un partenaire clé des États-Unis à un moment critique, et si oui, comment et pourquoi il a été autorisé à le faire »

Starlink permet d'utiliser des satellites en orbite basse via Internet. Le système a été conçu pour des usages civils, mais Kyïv l’utilise pour les communications militaires ukrainiennes. Après l’invasion russe, Musk a fourni gratuitement Starlink à l’Ukraine, tout en interdisant son utilisation pour opérer des drones, qui sont cruciaux dans sa lutte contre la Russie.

Musk cède au Pentagone

Musk a déclaré qu'il aurait accédé à la demande d'extension de la portée de Starlink si elle avait été faite par la Maison-Blanche. Au moment de l’incident, SpaceX n’était pas sous contrat avec les forces armées américaines. Depuis l’incident de septembre 2022, le Pentagone a acheté les services de Starlink directement de SpaceX, ce qui permet au gouvernement américain de déterminer ce que l’Ukraine peut faire avec le système.

Supérieurement intelligent, Elon Musk – l’homme le plus riche du monde – est un être bizarre, impulsif et imprévisible. Il souffre du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre de l’autisme. Il reconnaît l'influence du syndrome sur ses prises de décision...

Un ancien responsable du Pentagone a déclaré au NewYorker que Musk avait régulièrement des conversations directes avec Vladimir Poutine. J’espère que le comité du Sénat va le convoquer pour le questionner sur ses conversations avec Poutine et sur sa décision de priver l’Ukraine des services de Starlink.