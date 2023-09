L'offensive du Rouge et Or a connu une journée difficile: «on doit se regarder dans le miroir, moi le premier»

S’il n’a pas connu son meilleur match comme passeur, Jonathan Sénécal s’est illustré avec ses jambes.

Au troisième quart, le pivot des Carabins de l’Université de Montréal a fait de la magie. Alors que les Bleus étaient profondément dans leur territoire, Sénécal a enchaîné trois premiers essais consécutifs avec ses jambes pour faire basculer la position de terrain.

« Nous avons connu un départ difficile parce que Laval nous a présenté des couvertures différentes, mais j’ai pris avantage de mes jambes, a souligné Sénécal, qui a récolté 129 verges en neuf courses pour dominer les deux équipes. Notre défaite de 25-24 à la Coupe Dunsmore en 2022 a été une motivation de plus. On a travaillé fort pour ce moment-là. Un gros bravo à toute la défensive qui nous a tenus dans le match et aux unités spéciales qui ont réussi de gros jeux. »

Auteur d’un taux de réussite de 79 pour cent lors des deux premières rencontres, Sénécal n’a complété que 18 de ses 32 passes pour 157 verges et deux interceptions.

« On doit être [bien] meilleur »

Dans le camp adverse, Arnaud Desjardins ne pouvait que constater les dégâts. « On a eu une mauvaise exécution, j’ai pris de mauvaises décisions et on s’est tiré dans le pied, a-t-il résumé. On a beaucoup de choses à travailler et on doit se regarder dans le miroir, moi le premier. On doit être [bien] meilleur. »

Desjardins a été victime de trois interceptions, dont celle de Guillaume Perrier au 4e quart, qui a lancé les Bleus en avance. « La remise était trop haute et je n’aurais pas dû lancer le ballon. Quant à l’interception dans la zone des buts, c’est le jeu que je voudrais le plus ravoir. Ce jeu a fait vraiment, vraiment mal. C’est difficile de trouver du rythme quand tu dois te contenter toujours de placement. »

L’auteur de cette interception cruciale était bien fier de son coup. « Ce fut l’un des gros jeux du match, a indiqué Bruno Lagacé qui a terminé le match avec deux interceptions en plus de provoquer un échappé. Parce que le Rouge et Or était dans la “red zone”, on leur a enlevé des points faciles. On a perdu des bons joueurs sur le front, mais les nouveaux partants sont solides. Nous avons une équipe extrêmement mature. »

Fort de son expérience, Lagacé assure que les Carabins ne tiendront rien pour acquis. « Ça serait ridicule de penser que nous sommes rendus au sommet, a souligné le vétéran de 5e année. On ne va pas s’asseoir sur nos lauriers et on sera de retour au boulot, dimanche. »

La défensive du Rouge et Or a passé beaucoup de temps sur le terrain en deuxième demie et réussi à limiter les dégâts. « On avait un bon plan de match, mais on a passé trop de temps sur le terrain, a souligné le demi défensif Cristophe Beaulieu qui a réussi cinq plaqués et une interception. On retourne dans le laboratoire dès demain. On ne voulait pas l’avoir facile et nous sommes servis à souhait. »

Auteur d’une interception lui aussi, Thomas Landry ne trouvait pas d’élément positif. « Dans une défaite, tu n’es jamais satisfait, a mentionné le secondeur. Nous avons donné un seul touché, mais nous avons accordé trop de verges. Jonathan Sénécal nous a fait mal avec ses jambes et on doit être plus disciplinés. Quand une unité fonctionne moins bien, les autres doivent prendre la relève. »

À chaque fois que le Rouge et Or a réussi une interception, il n’a pas été en mesure d’atteindre la zone des buts même s’il a amorcé les deux séries dans le territoire des Bleus. À la première occasion, Desjardins a été victime d’une interception et Blanchard a réussi un placement. La séquence de réussites de Blanchard s'est arrêtée à 16.