Mauricie: sortie de route mortelle pour un motocycliste

Un motocycliste de 57 ans est mort dans une violente sortie de route survenue dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route 132, à Bécancour, en Mauricie.

L’accident s’est produit vers 00 h 15 à la sortie de la route 132, également appelé le boulevard Bécancour, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les autorités, le motocycliste, qui était seul à bord, aurait effectué une sortie de route qui se serait mal terminée à la fin de la courbe.

Des manœuvres de réanimation ont été exécutées sur le conducteur, mais son décès a été constaté à l’hôpital.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’événement.

Une enquête a été ouverte pour établir la cause et les circonstances de cet accident mortel. Selon le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay, l’alcool et l’excès de vitesse ne seraient pas des facteurs soupçonnés par les autorités.