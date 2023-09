Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 18 septembre qui valent le détour.

Football : Saints de La Nouvelle-Orléans c. Panthers de la Caroline

Getty Images via AFP

Le quart-arrière recru des Panthers de la Caroline, Bryce Young, n’a pas connu les débuts souhaités à son premier départ en carrière dans la NFL qui s’est soldé par une défaite de 24 à 10 des siens contre les Falcons d’Atlanta. Le premier choix au dernier repêchage du circuit Goodell n’a complété que 20 de ses 38 passes pour des gains de 146 verges en plus de s’être fait intercepter à deux reprises. Également, la Caroline n’a connu la victoire lors de leurs trois matchs préparatoires. Quant à leur adversaire, les Saints de La Nouvelle-Orléans, ils ont signé une victoire à l’arraché de 16 à 15 contre les Titans du Tennessee la semaine dernière. Cependant, leur pivot Derek Carr s’est bien débrouillé à son premier match avec sa nouvelle équipe. L’ancien des Raiders de Las Vegas a complété 23 de ses 33 passes pour totalisant 305 verges.

Prédiction : Moins de 40,5 points - 1,86

Baseball : Orioles de Baltimore c. Astros de Houston

Getty Images via AFP

On peut s’attendre à toute une série entre les meneurs dans la section Est dans l’Américaine, les Orioles de Baltimore et les meneurs dans l’ouest de l’Américaine les Astros de Houston. Baltimore a séparé les honneurs lors de sa dernière série qui les opposaient aux Rays de Tampa Bay. La formation du Maryland a signé deux importantes victoires soit samedi et dimanche afin d’avoir une priorité de deux matchs sur Tampa Bay au sommet dans l’Est. Pour ce qui est des Astros, ils viennent de perdre leur dernière série face à l’une des pires équipes des majeurs, les Royals de Kansas City.

Prédiction : Victoire des Orioles de Baltimore - 2,25

Tennis : Camila Giorgi c. Mayar Sherif

Getty Images via AFP

Camila Giorgi (56e joueuse au monde) n’a pas connu le succès souhaité depuis qu’elle a atteint les seizièmes de finale lors de l’Omnium Banque Nationale de Montréal. Giorgi n’a pas réussi à atteindre le deuxième tour lors du Tournoi de Cincinnati ainsi qu’aux Internationaux des États-Unis. Elle affronte Mayar Sherif (33e joueuse sur la planète) qui est en quête d’un premier titre cette saison.

Prédiction : Victoire de Maya Sherif - 2,20