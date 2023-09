«Sorcières»: une série qui ose ajouter une touche de magie au réel

Myriam Verreault s’est d’abord fait connaître par un très beau film sur l’adolescence, À l’ouest de Pluton. Son style intime, nerveux et authentique se démarque aussi dans Kuessipan, sensible adaptation cinématographique du livre de Naomi Fontaine. À la télé, elle a co-réalisé les quatre premières saisons de 5e rang. Avec Ian Lagarde, elle réalise Sorcières, la nouvelle série annuelle de TVA qui suit le destin de trois sœurs ayant survécu à une secte et dont le passé est ravivé par la découverte en forêt d’un bébé. Une série mystérieuse, mystique dont le réalisme se mêle finement à la magie.

Photo fournie par Julie Gauthier

Qu’est-ce qui t’a plu et donné envie de prendre part à Sorcières ?

La force et l’audace de la proposition. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire de la série annuelle avec 5e rang, mais j’avais davantage envie d’approfondir la minisérie. Mais le texte m’a accrochée. On n’a pas souvent l’occasion de plonger dans le réalisme magique au Québec. J’aimais aussi l’idée de mettre des femmes fortes de l’avant. Tout au long de la série, on va voir qu’une sororité va s’installer. Les trois sœurs sont opposées et complémentaires à la fois. On est à la campagne, en banlieue, à la ville. Les textes de Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet sont bien ficelés. Il y a une troisième dimension avec du mystérieux, du spirituel, du non-dit.

Les trois actrices principales, Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell, sont les instigatrices du projet. Est-ce qu’elles devenaient aussi des conseillères pendant le tournage ?

Elles sont très impliquées. On a eu beaucoup de discussions dans l’idéation, sur la façon dont la secte a influencé les personnages. Mais les auteurs sont les « mastermind » et les filles leur font entièrement confiance. C’est sûr que quand je tourne avec elles, on parle, on se questionne, toujours pour améliorer leur jeu. Ce sont trois filles brillantes qui ont à cœur la réussite de la série.

Joe, Beth et Agnès sont différentes. Quelle a été ton approche pour chacune ?

Joe (Céline Bonnier) est la plus âgée. Elle a été très influencée par son passé dans la secte. Elle est journaliste. Elle est en quête de vérité, consciente du climat toxique qu’elle a subi. Elle s’est isolée. Le traumatisme est bien présent, elle est souvent dans sa tête, a de la difficulté à se faire toucher. Quand on est en ville, j’ai travaillé beaucoup avec la caméra à l’épaule. Pour les scènes de la commune, la caméra est plus stable.

Agnès (Noémie O’Farrell) n’a presque pas de souvenir de la secte. C’est celle qui imite le plus le côté gourou même si elle essaye de guérir pour vrai.

Beth (Marie-Joanne Boucher) a le « pattern » de la victime. Elle est en couple avec quelqu’un qui a une ascendance sur elle. Quand on fait un premier assemblage (au montage), on met le texte en images. Puis, on rebrasse des scènes, il arrive qu’on en mélange deux, on ajoute de la musicalité, de la musique.

Photo fournie par Eva-Maude TC

Comment arriver à rendre un style un peu mystique tout en restant grand public et avec les budgets des productions québécoises ?

Sorcières reste une série avec une panoplie de personnages qu’on va découvrir. On est dans les intrigues du quotidien aussi. En fiction, il ne faut pas avoir peur de repousser les gens. Au contraire, ils ont soif de ça. On le voit avec le succès des plateformes. On est toujours dans le vraisemblable, le réalisme avec des moments de synchronicité. Valérie-Jeanne Mathieu, notre directrice artistique, a fait un travail extraordinaire. Plusieurs scènes vont dans le passé. L’équipe est fantastique. Les monteurs, tout le monde. On a une facture cinématographique avec les moyens d’une série annuelle. On trouve des solutions. On a tourné à Beauharnois plutôt qu’en Estrie. On a su garder le cachet bucolique, un peu figé dans le temps. La commune est à Saint-Côme.

En quoi la série a-t-elle une résonnance ?

Je ne suis pas anthropologue, mais on a une histoire de sectes au Québec. L’Ordre du Temple solaire, les Raéliens. C’est un terreau fertile. La religion était très forte avant la Révolution tranquille. Il y a eu une sorte de vide spirituel drastique. En faisant des recherches pour Sorcières pour s’assurer que ce n’était pas trop fou, on s’est rendu compte qu’on était « soft ». Tant que ce vide-là ne sera pas comblé, il va y avoir des victimes. C’est un sujet intéressant en fiction.

► Sorcières, les lundis 20 h à TVA