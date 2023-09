Vivez le temps des pommes sur le BBQ avec des pommes en fleur et leur sauce au caramel salé

Le temps des pommes est à nos portes et il ne faut jamais manquer une occasion d’allumer le gril. Comment faire changement des traditionnelles recettes de croustade et de chaussons ? C’est simple, il suffit de prendre les ingrédients classiques qui se marient bien avec la pomme et les incorporer dans une nouvelle recette. En ouvrant la pomme telle une fleur, elle devient le bol parfait pour une dose de crème glacée, en plus d’offrir une présentation qui sort de l’ordinaire. Bonne saison des pommes et bon BBQ !

Portions : 5

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

5 pommes Cortland ou Lobo

1⁄4 t. de beurre fondu

1 c. à soupe de cassonade

2 c. à thé de cannelle

Sauce au caramel

1⁄4 t. de beurre

1 t. de cassonade

2 c. à soupe de compote de pommes

300 ml de lait condensé

2 c. à thé de sel kasher

Pour servir

Crème glacée à la vanille française

TECHNIQUE