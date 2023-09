BIBEAU, René



À Montréal, le 11 septembre 2023, à l'âge de 62 ans est décédé M. René Bibeau, époux de Mme Jasmine Ratté. Il était le fils de feu M. Philippe Bibeau et Mme Lucienne Perron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominic, Pascal et Charlène (Philippe); ses frères et soeur : Michel (Nicole), Daniel (Hélène), Guylaine (Robert) et Guy (Fanny) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent,le vendredi 22 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 septembre de 9h30 à 10h30. Suivra une célébration qui aura lieu à la chapelle du complexe.La famille tient à exprimer sa gratitude à la maison de soins palliatifs Gracia et encourage les dons à la Fondation Gracia.