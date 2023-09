À 15 ans, elle a quitté Madagascar pour Québec et l'Académie Aliassime par amour pour le tennis

Ça grouillait de monde au Club Avantage Multi-Sports de Québec, lundi matin. Pour la quatrième fois en deux ans, l'Académie Aliassime, qui y tient ses activités, organise un tournoi junior de tennis qui regroupe plusieurs joueurs aspirant à faire partie de l'élite de demain.

On retrouve un peu de tout, sur les cinq terrains du populaire club sportif, où se disputent les matchs en simultané. Des joueurs de l'académie du père de Félix Auger-Aliassime, venus prendre de l'expérience. D'autres parmi les Canadiens les mieux classés dans leur catégorie d'âge, incluant de talentueux Québécois. Des athlètes en provenance de la Chine, du Portugal et de l'Ukraine, aussi, qui ont été attirés par la qualité de l'organisation.

Et il y a Mirindra Razafinarivo, installée chez Sam Aliassime depuis trois mois, avec plusieurs autres adolescents, pour qui il prépare notamment les repas matin, midi et soir.

À 15 ans, la jeune raquette est l'une des membres de Team Aliassime, ce projet mis sur pied par M. Aliassime l'an passé, et qui vise à changer la vie de jeunes Africains au moyen du tennis.

Ce but de Sam Aliassime, il semble déjà en partie atteint pour Mirindra, qui, l'automne dernier, a d'abord quitté son Madagascar natal pour la Côte-d'Ivoire, où se déroulait un camp de détection de talents.

« Ce que je reçois comme commentaires des parents, c'est que c'est très positif, raconte le père et ancien entraîneur du 14e joueur au monde. Ils pensaient juste venir pour apprendre à jouer au tennis, mais c'est plus que ça. Ça touche l'éducation, apprendre à bien vivre, découvrir le Québec. On veut mélanger tout ça. »

Une rareté chez elle

Mirindra Razafinarivo s'était vu décerner un laissez-passer pour le grand tableau de ce tournoi de type « J100 », histoire qu'elle aussi gagne en expérience sur le terrain.

Elle s'est inclinée au premier tour, lundi. Le résultat n'est pas surprenant: en Afrique, racontait Sam Aliassime en décembre dernier, les jeunes n'ont pas nécessairement l'habitude de se mesurer aux talents venus d'un peu partout sur la planète. C'est cette opportunité qu'il souhaitait leur offrir également.

Mais même s'il n'était pas inattendu, ce résultat, Mirindra était visiblement déçue. En entrevue, peu après son match, elle jouait machinalement avec son cellulaire sans le regarder, tout en parlant à voix basse.

C'est sans doute parce que le tennis, qu'elle a commencé à pratiquer sérieusement sur le tard, à 10 ans, pour suivre les traces de son grand frère, il lui tient à cœur.

Assez pour qu'elle quitte son île ensoleillée, où ce sport n'est pas particulièrement populaire, pour s'installer pendant six mois à quelque 26 heures d'avion de chez elle.

« Le niveau tennistique ici, c'est bien au-dessus de ce que je pouvais penser, raconte-t-elle. C'est un peu difficile de se retrouver dans la ville, mais j'aime bien. »

« J'ai été vraiment chanceuse »

La défaite était dure à avaler, mais l'expérience, clairement, lui plaît. Si on pouvait croire qu'à 15 ans, Mirindra Razafinarivo s'ennuierait de ses proches, elle affirme plutôt s'être acclimatée à l'éloignement.

« Surtout qu'on est plusieurs jeunes ici, ensemble, alors on se sent moins seuls », explique-t-elle.

Et cette expérience, c'est aussi une chance inestimable, dit-elle.

« Il y a de moins en moins de joueurs qui pratiquent le tennis à Madagascar, pointe Mirindra. J'ai été vraiment chanceuse de trouver la sélection pour aller ici. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chance de se développer chez moi. »