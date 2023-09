Avec qui joueront Suzuki et Caufield?

Avec le camp d’entraînement qui s’amorce dans quelques jours, il était difficile de croiser Nick Suzuki dans un événement non relié au hockey sans aborder l’aspect sportif.

• À lire aussi: Des enfants acclament Nick Suzuki dans une école de Lachine

Le capitaine des Canadiens va retrouver son ailier droit Cole Caufield, avec qui il a eu beaucoup de succès. On se demande toutefois qui se trouvera sur le flanc gauche du trio.

« Je ne sais pas. Cole et moi apportons des choses différentes et, peu importe ce que Marty [St-Louis] décidera, nous allons nous ajuster. C’est encore flou pour le moment, mais on verra comment les choses se présentent lors du camp. »

La saison dernière, le duo a surtout évolué avec Kirby Dach, qui risque toutefois de retrouver sa position au centre cette saison. Suzuki et Caufield ont aussi joué avec Josh Anderson et Sean Monahan.

Photo Martin Chevalier

Pas facile

En pleine reconstruction, les Canadiens se retrouvent dans une division Atlantique hautement compétitive et Suzuki le sait.

« C’est probablement la division la plus difficile du hockey ; chaque année, il y a de la compétition. J’aime être dans notre position en ce moment. »

La saison dernière, seulement deux équipes, les Canadiens et les Red Wings de Detroit, ont joué pour moins de ,500 dans l’Atlantique.

Ils devront encore une fois tenter de se faire une place derrière les puissants Bruins de Boston, qui sont suivis des Maple Leafs de Toronto et du Lightning de Tampa Bay, deux équipes à maturité, sans oublier les surprenants Panthers de la Floride.

Pas à s’inquiéter

Il a par ailleurs été question de la situation qui a ébranlé les Blue Jackets de Columbus au cours de la fin de semaine.

L’entraîneur-chef Mike Babcock a décidé de remettre sa démission après qu'on a appris qu’il avait demandé à ses joueurs de lui montrer les photos contenues dans leurs téléphones portables.

« Je n’ai pas trop fouillé ce qui s’est passé là-bas et on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière les portes closes, c’est leur situation et ils la gèrent.

« Nous avons un personnel d’entraîneurs incroyable et il n’y a pas de raison d’être préoccupés dans notre cas », a assuré Suzuki.