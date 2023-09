Ce grillhouse se démarque par son menu savoureux qui saura vous mettre l'eau à la bouche

Des légendaires côtes levées, en passant par les tendres steaks Canada AAA jusqu’aux fruits de mer de première qualité, les plats qui font la renommée des restaurants Bâton Rouge Grillhouse & Bar se savourent une bouchée à la fois, et ce, depuis plus de 30 ans.

La réputation qui précède ces maîtres du gril est enviable. Le premier restaurant, fondé à Montréal en 1992, a été l’étincelle de départ. Trois décennies plus tard, le savoir-faire de Bâton Rouge Grillhouse & Bar en matière de grillades se perpétue à travers 28 franchises, situées au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

La passion et le dévouement, qui en ont fait sa réputation, s’expriment à travers la qualité des aliments, et l’expérience de service. Voilà comment Bâton Rouge Grillhouse & Bar a su transmettre son feu sacré à travers les années !

Des plats qui ont la flamme

Crédit : Bâton Rouge Grillhouse & Bar

En proposant un menu gourmand et varié, fait à partir d'aliments de grande qualité, les restaurants Bâton Rouge Grillhouse & Bar ont gagné leur pari, celui de séduire les fins palais. Tous les ingrédients, qui composent les plats, ont été minutieusement choisis afin que les saveurs et les textures se révèlent à vous de la manière la plus délectable possible.

Parmi les plats signatures, vous devez absolument essayer les fameuses côtes levées, nappées d’une sauce signature et cuites à feu doux pendant plus de sept heures, les différentes coupes de steak, qui font le bonheur des plus grands passionnés du gril, ainsi que les poissons et fruits de mer, aussi grillés sur la flamme, qui peuvent être servis avec leurs délicieux accompagnements.

Au fil du temps, Bâton Rouge Grillhouse & Bar a su innover, tout en conservant les classiques, lui permettant de créer des saveurs audacieuses. De la pieuvre grillée jusqu’aux crevettes tempura croustillantes, les entrées se sont réinventées !

Le menu s’est aussi décliné en intégrant des salades et bols rafraîchissants ainsi que des burgers juteux et savoureux.

L’ingrédient secret du succès de Bâton Rouge Grillhouse & Bar ?

Crédit : Bâton Rouge Grillhouse & Bar

Une expérience sans compromis, et ce, depuis plus de 30 ans. Toute l’équipe de service – des cuisiniers jusqu’aux préposés à l’accueil – travaille de concert pour vous transmettre cette passion, qui les allume jour après jour.

La passion, c’est un feu sacré, qui se caractérise par le soin porté au choix des ingrédients et par l’expérience que vous vivez, dès votre arrivée. Il suffit de franchir le seuil de l’établissement pour constater qu’une attention particulière est portée à chaque étape du service.

Ce grillhouse souhaite vous offrir une expérience multisensorielle afin de stimuler tous vos sens. C’est pourquoi vous êtes accueillis dans une ambiance chic et décontractée, en toutes circonstances. Peu importe les raisons qui vous y emmènent, vous serez appelé à vivre une expérience qui vous en mettra plein la vue et... plein la panse !

Laissez-vous imprégner par le parfum des grillades lors d’un savoureux repas en famille ou entre amis dans l’un des restaurants Bâton Rouge Grillhouse & Bar.