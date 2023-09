Concernant la culpabilité engendrée par un suicide

La lettre de ce matin signée « Une sœur qui souffre » a fait remonter des souvenirs difficiles. Comme son frère, le mien aussi s’est suicidé dans la jeune trentaine et à une période où on le croyait totalement heureux et serein.

Même si ça fait dix ans de cela, ça ne fait que deux ans environ que je suis capable d’affirmer que je ne m’en veux plus pour ne pas m’être rendu compte de ses véritables états d’âme quand on s’est rencontré lui et moi quelques jours avant qu’il ne s’enlève la vie.

À la « Sœur qui souffre », je voudrais dire de suivre à la lettre le conseil que vous lui avez donné. À savoir d’entreprendre une psychothérapie pour se libérer de sa culpabilité. Pour avoir vécu moi-même pendant cinq ans avec un pareil sentiment, il a fallu que je passe par cet exercice pour m’en sortir.

Le pire dans tout ça, c’est qu’à mesure que le temps passe, on oublie ce qui est réellement arrivé, et on brode sur des souvenirs qui ont peu à voir avec la réalité vécue. En conséquence, plus on avance et plus on cale profondément dans une culpabilité qui devient maladive.

La thérapie m’a permis de départager le vrai du faux et de voir mon frère plus réalistement. Ça m’a aidée aussi à mettre le doigt sur certaines de mes failles dont je ne soupçonnais même pas l’existence. Je me suis réapproprié ma vie en même temps que je prenais conscience de ce qu’avait réellement vécu mon frère.

Comme le dit si bien cette personne, tous les membres d’une même famille ne réagissent pas pareillement à un tel drame. Certains réussissent même à s’en détacher complètement, c’est arrivé dans la mienne, pendant que d’autres culpabilisent au cube. Et pour quelqu’un comme moi, la thérapie fut la solution libératrice. Je souhaite donc que cette personne vous écoute et agisse pour elle comme je l’ai fait moi-même.

Une sœur qui ne souffre plus

Merci de confirmer le bien-fondé de ma suggestion à cette personne. Le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire, existe bel et bien et ne doit jamais être mis de côté ou ignoré. Dans de telles circonstances, « la thérapie interpersonnelle et la thérapie cognitive et comportementale sont à privilégier, car si elle n’est pas traitée correctement, la culpabilité peut se compliquer de dépression ou de syndrome post-traumatique ».