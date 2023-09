Conseil pour qui s’étrangle inutilement avec la culpabilité

Dans le cas exposé ce matin dans une lettre publiée dans votre Courrier, le sentiment de culpabilité ressenti par celle qui signe « Une sœur qui souffre » me semble totalement injustifié, et mes propos seraient susceptibles de la soulager. Cette sœur n’a rien perçu des véritables sentiments de son frère quand elle l’a rencontré peu avant son suicide, parce qu’il l’a bien voulu ainsi. Sa décision était vraisemblablement déjà prise, et il ne souhaitait pas que sa sœur intervienne dans celle-ci. Voilà ce que j’en pense.

Vous connaissez peut-être ce qu’on appelle la smiling depression, cette dépression atypique où le déprimé fait bonne figure pour masquer son état. La pauvre sœur a probablement été victime de ce détournement d’attention de la part de son frère.

Selon mon expérience, elle devrait cesser de se creuser les méninges et de se tourmenter. Il n’y avait aucun symptôme à observer ni aucun indice de danger imminent ou prochain. Le déprimé qui tient des propos inquiétants est moins à craindre parce qu’il lance un SOS et qu’il ne veut pas nécessairement passer à l’acte.

R. Thivierge, médecin retraité

Le suicide est un sujet d’une telle gravité en même temps que d’une telle complexité, qu’il est important de ne jamais s’enfermer dans des explications simplistes et toutes faites pour en traiter.