Cotes d’écoute dominicales: «Chanteurs masqués» revient en force

L’émission Chanteurs masqués, qui amorçait sa troisième saison dimanche, est revenue en force en attirant le plus grand nombre de curieux parmi toutes les propositions de la soirée, soit 1,37 million de téléspectateurs à TVA.

Une première personnalité a été démasquée durant le rendez-vous animé par Guillaume Lemay-Thivierge. Ce n’est nul autre que l’autrice et productrice Fabienne Larouche qui se cachait dans l’Hippocampe!

Selon les chiffres préliminaires de Numeris, c’est Révolution, toujours du côté de TVA, qui a pris le deuxième rang avec 879 000 adeptes qui ne voulaient pas manquer les premières interventions de la nouvelle maître Mel Charlot. Celle-ci s’est joint aux maîtres Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux dans la compétition de danse pilotée par l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse.

Le Gala des 38es prix Gémeaux s’est classé bon troisième avec 856 000 personnes, qui ont assisté au triomphe de séries comme Avant le crash, Indéfendable, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et STAT.

Écoutez l'entrevue avec Fabienne Larouche à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio:

Du côté de Noovo, le tapis rouge d’Occupation double Andalousie a fait le bonheur de 433 000 personnes avec son nouveau duo d'animateurs formé d'Alicia Moffet et de son conjoint et ex d'OD Frédérick Robichaud, puis l’Extra qui a suivi a retenu 280 000 d’entre eux.

Les reprises des deux premiers épisodes de Sorcières à TVA ont retenu 256 200 et 132 400 personnes devant leur écran. Le troisième épisode est diffusé ce lundi, à 20 h.

Enfin, les reprises du premier épisode des séries Aller simple: survivre et Une affaire criminelle chez Noovo ont respectivement attiré 76 000 et 62 000 personnes.