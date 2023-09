Défaite de 31-14 du Rouge et Or face aux Carabins: deux revirements qui ont fait plus mal que les autres

Dans la défaite de 31-14 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Carabins de l’Université de Montréal, dimanche, un chiffre a retenu l’attention et ce n’est pas les 18 216 spectateurs qui remplissaient le PEPS au bouchon bien que ce succès n’ait rien de banal.

Ce sont plutôt les sept revirements commis par les protégés de Glen Constantin qui retenaient l'attention. Des 31 points des Bleus, un total de 23 résultent des revirements. Si les revirements sont à éviter, certains d’entre eux sont plus coûteux d’autres.

Parmi les trois interceptions, les trois échappées et le cafouillage sur un botté d’envoi en fin de match, Justin Éthier pointe deux jeux qui ont eu un impact déterminant. «Dans un match contre une aussi bonne équipe que Montréal, tu ne peux pas te permettre de lancer une interception retournée pour un touché et de redonner le ballon à l’adversaire avec une autre interception quand tu es à leur ligne de 5, a expliqué le coordonnateur offensif lavallois. Dans un duel entre deux excellentes équipes, tu ne peux pas te permettre ce genre de revirement. Peu d’équipes s’en sortent.»

Éthier refuse de pointer du doigt uniquement son quart-arrière Arnaud Desjardins pour ses deux larcins. «Il n’y a pas que le quart-arrière à blâmer, a-t-il souligné. L’exécution n’était pas à point.»

Deux mauvaises remises coûteuses

Cette exécution bonne ou mauvaise débute par la remise du centre. Parfait depuis le début de la saison, Étienne Cloutier a effectué deux remises trop hautes qui ont conduit à un échappée en début de match et à la fameuse interception retournée pour un majeur par Guillaume Perrier.

«Je ne suis pas inquiet pour Étienne et je vais bien dormir, a mentionné Éthier. En 25 ans à Laval, c’est le joueur qui se prépare le plus sérieusement que j’ai vu. Il se prépare comme un professionnel à tous les niveaux. Il est impeccable de A à Z. il sera de retour au travail mardi avec la même attitude.»

«C’est extrêmement difficile de récupérer d’une mauvaise remise, de poursuivre Éthier. Tu réussis parfois à t’en sortir, mais pas toujours. Étienne est encore un jeune joueur, mais ça peut arriver aussi à un vétéran comme on l’a vu à la Coupe Mitchell.»

Nicolas Thibodeau avait connu des ennuis et c’est un autre vétéran Nicolas Guay qui avait pris la relève.

Surpris d’être encore dans le coup

Les trois revirements de la première demie auraient pu scier les jambes du Rouge et Or, mais le pointage était de 14-12 en leur faveur après trois quarts à la surprise d’Éthier.

«En première demie, on a réussi quelques gros jeux ce qui est tout à fait normal, mais on a commis de très gros revirements qui nous ont fait extrêmement mal. J’étais surpris qu’on soit encore dans le coup après trois quarts, mais ces erreurs en début de match viennent te hanter par la suite. Crédit à Montréal qui a disputé un solide match et qui a eu le dessus sur nous.»

Éthier déplore la mauvaise exécution de ses protégés. «Notre niveau d’exécution globale n’est pas à point, a-t-il reconnu. On a besoin de volume et d’enfiler plusieurs parties consécutives va nous aider. Sur la séquence de la passe voilée à la porte des buts au 2e quart, c’est un jeu qu’on pratique régulièrement et qu’on ne doit pas rater. On aurait probablement marqué un touché si on avait bien exécuté. Contre une excellente défensive comme celle de Montréal, c’est certain qu’ils vont réussir des jeux, mais tu dois profiter de tes opportunités quand elles se présentent.»