Drew Barrymore reporte le retour de son talk-show

Drew Barrymore a décidé de reporter le retour de son talk-show.

• À lire aussi: Drew Barrymore devient « persona non grata » après la reprise de son talk-show malgré la grève

• À lire aussi: Drew Barrymore interrompue lors d’une conférence par un harceleur

La star a suscité l’indignation après avoir annoncé qu’une nouvelle saison de The Drew Barrymore Show serait diffusée ce mois-ci malgré la grève des scénaristes en cours.

Dimanche (17 septembre 2023), elle a révélé sur Instagram qu’elle était revenue sur sa décision après avoir réalisé le choc que cela avait causé. « J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre le début de la saison jusqu’à la fin de la grève, a-t-elle écrit. Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur l’émission et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. Nous avons vraiment essayé de trouver la voie à suivre. Et j’espère vraiment qu’une solution sera trouvée très prochainement pour l’ensemble du secteur. »

La Writers Guild of America s’est mise en grève en mai, causant la mise en pause de nombreux films et émissions de télévision, mais Drew Barrymore avait annoncé que de nouveaux épisodes de son talk-show sortiraient sur les écrans en septembre.

La décision a provoqué un tollé dans toute l’industrie, des membres de la WGA manifestant devant le studio pendant les enregistrements de l’émission.

Cristina Kinon, co-scénariste du Drew Barrymore Show, avait appelé la star à « être solidaire » avec la grève et avait affirmé qu’il n’était pas « trop tard » pour revenir sur la décision. Quelques jours avant d’annoncer ce report, l’actrice américaine avait publié une longue vidéo sur Instagram, révélant qu’elle se sentait impuissante. « Je sais que je ne peux rien faire pour rendre ça acceptable pour ceux pour qui ça ne l’est pas, avait-elle déclaré vendredi. Je comprends pleinement cela. Je veux juste que tout le monde sache que mes intentions n’ont jamais été de nature à contrarier ou à blesser. Ce n’est pas qui je suis. »

Le message a ensuite été supprimé.