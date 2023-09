David Reinbacher découvre une réalité du hockey en Amérique du Nord à son match contre les Sénateurs

BUFFALO | Sur papier, les Sénateurs d’Ottawa n’avaient rien d’une équipe menaçante avec seulement cinq joueurs repêchés, dont aucun choix de premier ou deuxième tour. À l’autre bout de la patinoire, le Canadien comptait sur 14 joueurs repêchés et trois choix de premier tour en David Reinbacher, Filip Mesar et Logan Mailloux.

Pour ce troisième et dernier match au tournoi des recrues, le CH a triomphé 2 à 1 des Sénateurs, dimanche au LECOM Harborcenter de Buffalo. Le débalancement du talent se lisait plus dans la colonne des tirs au but avec 35 tirs contre 16 pour l’équipe de Jean-François Houle.

« On a joué avec une belle intensité, on a réalisé plusieurs bonnes choses, surtout en zone offensive, a dit Houle. C’était un bon match. »

Riley Kidney et Jan Mysak, deux choix de deuxième tour de l’organisation, ont marqué les deux buts dans ce match. Logan Mailloux a souvent cogné à la porte sans toutefois toucher la cible. L’ancien des Knights de London a joué un bon match, se montrant beaucoup plus calme qu’à sa première expérience face aux Sabres.

Après un revers de 6 à 3 contre les Sabres, la meilleure équipe à ce tournoi, le Tricolore a signé deux gains d’affilée, face aux Bruins (4 à 1) et les Sens.

Sept pouces en moins

David Reinbacher a décrit son passage à Buffalo comme une expérience formatrice. Le cinquième choix au dernier repêchage a également découvert la réalité du hockey en Amérique du Nord.

« C’est différent à la maison (en Europe), il n’y aucun doute. Mais c’était amusant, j’ai dit à (Riley) McKay que c’était le premier combat que je voyais dans un match. Bravo à lui d’avoir voulu s’imposer pour son équipe. »

En deuxième période, McKay a livré un combat contre le Montréalais, Djibril Toure, un colosse de 6 pi 7 po et 198 lb. Le défenseur invité au camp des Sénateurs a gagné son combat. Mais on saluera le courage de McKay, un ailier de 6 pi et 200 lb.