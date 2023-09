Guillaume Canet répond aux rumeurs sur son couple avec Marion Cotillard

Guillaume Canet et Marion Cotillard sont-ils séparés ?

Cela fait quelque temps que courent des rumeurs selon lesquelles le couple de stars aurait rompu. Des rumeurs auxquelles l’acteur et réalisateur a accepté de répondre alors qu’il était interrogé par les lecteurs du Parisien.

« C’est ma vie privée, ça me regarde. Je peux juste vous dire que nous sommes une famille normale, avec des moments difficiles à traverser, des reconstructions... et que tout va bien », dévoile-t-il.

Pas d’inquiétude à avoir, donc. « J’emmène les enfants à l’école tous les matins, nous avons une vie de parents normaux », poursuit-il.

Et si Guillaume Canet et Marion Cotillard ont fait le choix de la discrétion, c’est notamment pour leurs enfants. « On touche à des choses extrêmement personnelles. Au milieu, il y a des enfants et j’ai envie de les protéger », explique-t-il.

Guillaume Canet assure actuellement la promotion du film de Just Philippot Acide, au cinéma ce mercredi (20 septembre 2023).