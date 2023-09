LNH: deux équipes ont Shane Pinto à l’œil

Les négociations entre l’attaquant Shane Pinto et les Sénateurs d’Ottawa continuent de piétiner et les exigences salariales du hockeyeur pourraient contraindre son équipe à l’échanger.

À quelques jours du début du camp d’entraînement, le principal intéressé demeure un joueur autonome avec compensation et pour le moment, rien n’indique un règlement imminent. D’ailleurs, selon le quotidien Ottawa Sun, il souhaiterait un contrat plus rémunérateur que celui récemment signé par Morgan Frost, qui s’est engagé pour deux ans et 4,2 M$ avec les Flyers de Philadelphie.

Aussi, le directeur général des « Sens », Pierre Dorion, dispose d’un espace d’environ 900 000 $ sous le plafond en vigueur dans la Ligue nationale de hockey et risque d’être confronté à un choix déchirant. S’il décide de laisser partir Pinto, les Flyers et les Bruins de Boston auraient déjà contacté le club afin de s’informer de la disponibilité de l’Américain de 22 ans. Dernièrement, le site Boston Hockey Now a évoqué la possibilité d’une transaction impliquant la formation du Massachusetts.

Le 32e choix au total du repêchage de 2019 a inscrit 20 buts et 15 mentions d’aide pour 35 points en 82 rencontres durant la dernière campagne.