LPHF : La première Québécoise repêchée par... New York

Élizabeth Giguère a été la première Québécoise à être repêchée dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), lundi, elle qui évoluera pour la formation de New York.

L’attaquante de 26 ans a été sélectionnée au cinquième tour, et ce, avec le 28e choix au total.

La native de Québec œuvrait pour le Pride de Boston, dans la Premier Hockey Federation (PHF), en 2022-2023. Elle y a amassé six buts et 16 mentions d’aide pour 22 points en 18 parties. Giguère avait paraphé une entente avec la Force de Montréal en mai dernier, un mois avant la fusion de la PHF et PWHPA.

La femme de 5 pi et 10 po a précédemment disputé cinq saisons dans la NCAA, soit quatre avec l’Université Clarkson et une avec l’Université Minnesota-Duluth. Pendant sa carrière universitaire, elle a touché la cible 121 fois et fourni 174 mentions d’aide pour 295 points en 177 matchs.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de Montréal n’avait pas appelé le nom d’une hockeyeuse originaire de la Belle Province après huit rondes.