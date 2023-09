LPHF : Montréal choisit Erin Ambrose au premier tour

La formation montréalaise a utilisé son premier choix du repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) pour mettre la main sur la défenseure Erin Ambrose, lundi.

L’athlète de 29 ans a été la sixième joueuse sélectionnée, puisque le club de la directrice générale Danièle Sauvageau détenait le dernier tour de parole de la ronde initiale.

La native de Keswick, en Ontario, a représenté le Canada à cinq Championnats du monde et aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, où elle a remporté la médaille d’or. Elle a amassé quatre buts et cinq aides pour neuf points en sept rencontres pendant cette prestigieuse compétition.

Ambrose connaît bien la ville de Montréal, puisqu’elle a porté les couleurs des Canadiennes, dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin, de 2017 à 2019.

«C’est à Montréal que j’ai vécu un tournant dans ma carrière. Ç’a changé ma vie, comme hockeyeuse et comme personne. J’ai toujours adoré Montréal et j’ai toujours été reconnaissante des moments que j’ai vécus là-bas», a déclaré Ambrose en conférence de presse.

«Il y a beaucoup de personnes, incluant Mme Sauvageau – DG Sauvageau, je devrais dire – qui ont fait énormément de choses pour moi à Montréal. De pouvoir y retourner comme à titre de joueuse professionnel, ça boucle vraiment bien la boucle.»

Les défenseures ont particulièrement eu la cote en début de repêchage, puisqu’elles ont été sept à entendre leurs noms dans les deux premières rondes, dont quatre au premier tour.

Une jeune attaquante en deuxième ronde

Montréal possédait aussi le septième choix au total de l’encan présenté à Toronto – le premier de la deuxième ronde –, puisque le repêchage se tenait sous une formule serpentin. Avec cette sélection, Sauvageau a jeté son dévolu sur l’attaquante Kristin O’Neill. L’Ontarienne de 25 ans était de la formation nationale canadienne pour les trois derniers Championnats du monde.

La semaine dernière, le club de Montréal a embauché la Néo-Écossaise Kori Cheverie comme première entraîneuse-cheffe de l’histoire de la formation. L’équipe a aussi embauché ses trois premières joueuses dernièrement, soit les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens.

«Après avoir gradué de l’Université Cornell, j’ai eu la chance de m’entraîner au Centre 21.02 sous les ordres de Danièle Sauvageau et je m’y suis vraiment développé comme joueuse», a raconté O’Neill.

«Je suis super excitée de savoir que je vais jouer avec elles et non contre elles, a-t-elle aussi affirmé en parlant d’Ambrose, de Poulin, de Stacey et de Desbiens. Je vais m’entraîner avec elles tous les jours et cela va faire de moi une meilleure joueuse. J’ai hâte de les connaître davantage et d’être de nouveau leur coéquipière.»

Avec ses choix de troisième et de quatrième rondes, Sauvageau a sélectionné l’attaquante Maureen Murphy et la défenseure Dominika Laskova. La première est une Américaine de 23 ans, qui vient de conclure son parcours universitaire avec Northeastern.

La seconde est Tchèque et à 26 ans. Elle a représenté son pays aux derniers Jeux olympiques, ainsi qu’à trois Championnats du monde.

Heise au premier rang

Avec le premier choix du repêchage, l’équipe du Minnesota a opté pour l’attaquante américaine Taylor Heise. La jeune femme de 23 ans a notamment obtenu le titre de joueuse par excellence du Championnat du monde en 2022, où elle avait amassé sept buts et 11 mentions d’aide pour 18 points en sept parties. Heise a passé les cinq dernières années avec les Golden Gophers de l’Université du Minnesota.

Les équipes de la LPHF détiendront les droits des joueuses sélectionnées pour les deux prochaines années. Les athlètes qui n’auront pas été repêchées deviendront joueuses autonomes.

Les camps d’entraînement des formations de la nouvelle ligue s’amorceront en novembre et chaque club devra avoir un minimum de 28 hockeyeuses présentes, dont 23 avec un contrat. La première saison de la LPHF se mettra en branle en janvier.

Par ailleurs, la ligue a annoncé qu’il est maintenant possible de faire un dépôt pour des billets de saison directement sur son site web. On ne sait cependant pas où seront disputés les matchs des formations.

Première ronde

1ère : Taylor Heise (A) – Minnesota

2e : Jocelyne Larocque (D) – Toronto

3e : Alina Muller (A) – Boston

4e : Ella Shelton (D) – New York

5e : Savannah Harmon (D) – Ottawa

6e : Erin Ambrose (D) – Montréal

Deuxième ronde

7e : Kristin O’Neill (A) – Montréal

8e : Ashton Bell (D) – Ottawa

9e : Jaime Bourbonnais (D) – New York

10e : Sophie Jaques (D) – Boston

11e : Emma Maltais (A) – Toronto

12e : Nicole Hensley (G) – Minnesota

Choix de Montréal

1ère : Erin Ambrose – Défenseure – 29 ans – Canada

2e : Kristin O’Neill – Attaquante – 25 ans – Canada

3e : Maureen Murphy – Attaquante – 23 ans – États-Unis

4e : Dominika Laskova – Défenseure – 26 ans – Tchéquie

5e : Kati Tabin – Défenseure – 26 ans – Canada

6e : Kennedy Marchment – Attaquante – 26 ans – Canada

7e : Tereza Vanisova – Attaquante – 27 ans – Tchéquie

8e : Madison Bizal – Défenseure – 23 ans – États-Unis