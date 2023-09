Millie Bobby Brown: son futur beau-père, Bon Jovi, va-t-il chanter à son mariage ?

Millie Bobby Brown a répondu aux rumeurs selon lesquelles Jon Bon Jovi se produirait à son mariage.

L'actrice de Stranger Things a annoncé ses fiançailles avec le fils de la légende du rock, Jake Bongiovi, en avril. Même si les fans de musique espéraient que la star chanterait lors des noces à venir, Millie Bobbie Brown a affirmé qu'elle souhaitait que son futur beau-père se détende et profite de la journée. « Je pense qu'il a besoin d'une pause, il ne s'arrête pas ! Il est toujours en train de faire du tennis ou des cours de chant. Je pense qu'il a besoin d'une pause, peut-être trois heures de pause ! », a révélé l'actrice de 19 ans lors d'une apparition dans Today.

Elle a ensuite loué son fiancé Jake pour le rôle qu'il a joué jusqu'à présent dans les préparatifs de leur grand jour. Elle a expliqué que le mannequin de 21 ans était heureux de discuter des détails du mariage, et a ajouté qu'ils avaient hâte de se marier. « Jake est très, il est très impliqué, il est très utile tout au long du processus. Je ne me suis jamais sentie seule, ce qui est très agréable. Je me dis toujours : "Est-ce une bonne idée, est-ce une bonne idée ?", a-t-elle poursuivi. Mais en fin de compte, c'est juste une journée très intime pour nous deux et nous sommes tous les deux tout excités. »

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont commencé à sortir ensemble en 2021.