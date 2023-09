Montréal manque toujours à Max Domi

Même s’il a signé avec l’équipe de sa ville natale au mois de juillet, les Maple Leafs de Toronto, Max Domi a déclaré que son séjour à Montréal lui manquait.

Les journalistes présents au tournoi de golf de l’équipe, qui s’est déroulé lundi, ont offert l’occasion à l’ancien joueur du Canadien de Montréal de se racheter. En effet, Domi avait déclaré à l’été 2019 qu’il «n’y avait rien de comparable à Montréal.»

«Je m’attendais à cette question, a déclaré Domi en conférence de presse. Si je dois être complètement honnête, jouer à Montréal a été l’une des meilleures expériences de ma vie et les partisans ont été très bons avec moi et mon séjour à Montréal me manque.»

Ceci étant dit, le 12e choix au total du repêchage de 2013 a voulu rassurer les partisans des Maple Leafs.

«Je suis à la maison à Toronto. Comme je l’ai dit plus tôt, cela a toujours été un rêve de jouer ici. Je n’ai que de bons souvenirs de Montréal et je leur souhaite le meilleur, mais je vais désormais tout donner pour Toronto, donc c’est tout ce qui m’importe maintenant», a-t-il confié.

Ryan Reaves lance un message à Radko Gudas

En s’entendant avec Ryan Reaves cet été, le club de la Ville Reine cherchait à combler un besoin qui ne date pas d’hier. Plusieurs observateurs ont reproché à l’équipe de ne pas montrer assez de caractère au cours des dernières saisons. C’est pour cette raison que le directeur général Brad Treliving a jeté son dévolu sur le féroce attaquant.

L’ancien porte-couleur du Wild du Minnesota a d’ailleurs mis les points sur les «i» et les barres sur les «t», en référence à la controversée célébration de Radko Gudas lors du cinquième match de la série de deuxième ronde contre les Panthers de la Floride. Ce dernier avait nargué le jeune gardien de Toronto Joseph Woll à la suite du filet gagnant de Nick Cousins.

Selon Reaves, les choses se seraient passées différemment s’il avait été présent.

«J’espère qu’il essaiera ça, a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse. Ce serait intéressant, n’est-ce pas? Ce serait amusant. Je doute qu’il y ait quoi que ce soit de tout cela ici.»

En espérant que le message soit passé.