Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 19 septembre qui valent le détour.

Tennis : Leylah Fernandez c. Elise Mertens

AFP

Après deux défaites consécutives aux Internationaux des États-Unis et à l’Omnium de San Diego, Leylah Fernandez a retrouvé le chemin de la victoire à Guadalajara, en défaisant au premier tour l’Américain Asia Muhammad. Connaître une bonne fin d’année sera l’objectif de la Québécoise, qui a connu plusieurs séquences difficiles. La 74e joueuse mondiale a un beau défi devant elle en deuxième ronde avec Elise Mertens. La 29e raquette de la WTA vient de battre sa compatriote belge Yanina Wickmayer en deux manches. Elle a facilement battu Fernandez à leur seule rencontre, aux Internationaux d’Australie de 2021. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, mais Mertens connaît une meilleure saison que sa jeune rivale de mardi.

Prédiction : Victoire d’Elise Mertens – 1,94

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Yankees de New York

Getty Images via AFP

Les Yankees ont besoin d’un véritable miracle s’ils veulent participer aux séries éliminatoires. La formation de la Grosse Pomme ne peut plus vraiment se permettre de perdre, mais une partie de son sort repose dans les mains d’équipes comme les Rangers du Texas, les Mariners de Seattle... et les Blue Jays. Ces derniers sont en meilleure position qu’ils l’étaient il y a quelques jours, grâce à leur balayage des Red Sox de Boston. Toronto et New York s’affronteront six fois d’ici la fin du calendrier régulier et pour l’instant, les Yankees ont eu l’avantage en 2023. Avec la force de leurs lanceurs, les Jays pourraient éviter le piège tendu par Aaron Judge et sa bande.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,90

Soccer : Paris Saint-Germain c. Borussia Dortmund

AFP

Le Borussia Dortmund se déplace au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont connu un début de saison en demi-teinte dans leurs championnats respectifs, puisque le club allemand figure au septième rang de la Bundesliga, tandis que le PSG vient d’essuyer une défaite surprise contre l’OGC Nice (3-2), vendredi soir. Ceci étant dit, s’il y a bien un joueur en forme du côté de la troupe de l’entraîneur espagnol Luis Enrique, c’est la vedette Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France compte déjà sept buts en cinq parties depuis le début de la saison en championnat. Tout indique qu’il devrait continuer sur cette dynamique contre le club allemand, alors qu’il sera une fois de plus le fer de lance de l’attaque parisienne.

Prédiction : Kylian Mbappé buteur – 1,71