Philadelphie: Un agent avec un fusil d’assaut pour protéger un restaurant

Des clients qui souhaitent déguster un «Philly Cheesesteak», à Philadelphie, doivent maintenant le faire en la présence d’un agent avec un fusil d’assaut pour assurer la sécurité.

Si elle est connue comme «la Ville de l’amour fraternel», Philadelphie enregistre une hausse de son taux de criminalité. Une situation qui a motivé les propriétaires du restaurant Jim’s West Steaks & Hoagies à engager un agent de sécurité lourdement armé, dès la réouverture de l’établissement qui était fermé depuis 2019.

«La violence a augmenté, a indiqué le copropriétaire Cortez Johnson à WPVI. [...] Vous voulez que les gens se sentent en sécurité et soient en sécurité. Ainsi, lorsqu’ils sortent et mangent, ils n’ont pas à s’inquiéter d’un quelconque danger.»

Selon le New York Post, le nombre de meurtres est en augmentation dans l’ouest de la ville de Philadelphie.

L’agent de sécurité est présent du jeudi au dimanche, lors des heures d’ouverture. L’entreprise qui assure le service a fait savoir que ses employés ont travaillé comme policier ou dans l’armée, dans le passé.

Le directeur financier du restaurant, Saul Landers, estime qu’il s’agit d’une sage décision.

«Si vous voulez sécuriser votre entreprise et vous assurer que tout le monde est en sécurité, vous devez délier les cordons de la bourse et dépenser un peu plus d’argent», a-t-il dit.

Selon les statistiques des policiers, Philadelphie a connu le deuxième taux d’homicide le plus élevé de son histoire, en 2021. Une baisse de 20 % avait toutefois été constatée l’année suivante.