Plus de 288 résidents d'un CHSLD à Montréal devront déménager en 2026

Plus de 288 résidents au CHSLD Jeanne-Le Ber dans l’est de Montréal vont devoir déménager dans une nouvelle maison des aînés en 2026. Ce vent de changement est très bien accueilli, autant pour les employés que pour les proches aidants.

Ce CHSLD construit en 1962 est considéré comme un des plus vétustes au Québec, c’est pourquoi il est appelé à disparaître. «C’est un modèle de maison des aînés plus urbain, plus en hauteur, plus moderne et mieux adapté pour répondre aux besoins des usagers», commente la directrice de l’hébergement en soins de longue durée, Brigitte Brabant.

Au CHSLD Jeanne-Le Ber, la grandeur des chambres est problématique. Celles-ci demeurent trop petites pour répondre aux besoins des résidents. Également, les fenêtres sont trop hautes pour permettre aux personnes à mobilité réduite de regarder à l’extérieur.

«C’est difficile pour nous et pour eux aussi. Avec tout notre matériel, on a besoin d’espace. Cela peut même être dangereux pour la sécurité des résidents et des employés», explique une infirmière auxiliaire au CHSLD, Mélanie Cloutier.

Pour un total de 40 résidents par étages, seulement quatre toilettes sont offertes. «Il y en a beaucoup que ça fait loin à marcher, c’est difficile la marche pour eux, c’est encombrant», ajoute-t-elle.

Le déménagement est une très bonne nouvelle pour les proches aidants. «Ça va être très agréable ce changement pour les visiteurs et les résidents. Je passe près de 4 heures et demie ici, dans une petite chambre... Là-bas, il va même y avoir une toilette personnelle!» indique un proche aidant, Maurice Pagé.

